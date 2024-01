El primer híbrido de MG se presenta el 26 de febrero: promete ser el primero asequible del mercado

MG va a presentar el nuevo MG3 Hybrid en el Salón de Ginebra, el próximo 26 de febrero, y ya se ha desvelado la primera imagen de este nuevo modelo. Fiel a su filosofía de llevar la electrificación a todos los públicos y segmentos con modelos modernos a precios competitivos, el nuevo MG3 Hybrid quiere convertirse en el primer automóvil híbrido autorrecargable asequible del mercado español, con unas tarifas de precios más que competitivas, que se anunciarán más adelante.

Este nuevo automóvil urbano, que es el primer híbrido de MG, por cierto, llegará a España en la primavera de 2024 y buscará convertirse en la referencia del segmento B, gracias a su diseño, dotación tecnológica, precio y a una tecnología híbrida autorrecargable HEV nunca vista en su categoría.

Una batería con el triple de capacidad

El nuevo MG3 Hybrid también ofrecerá otro de los atributos característicos de MG: ofrecer la tecnología de electrificación más avanzada y práctica para sus conductores a cambio de un precio ajustado. Este modelo va a llevar a un nuevo nivel la tecnología híbrida HEV en su segmento, al disponer de una batería de gran capacidad, que le permitirá triplicar la autonomía eléctrica de este tipo de automóviles y rozar los 100 km/h de velocidad máxima en modo cien por cien eléctrico.

Se presentará al mundo el próximo 24 de febrero. MG

Así, el nuevo MG3 Hybrid será el primero de los tres modelos híbridos HEV que MG lanzará en 2024 y que completarán la gama de modelos de la marca, ofreciendo de esta manera todos los sistemas de electrificación con la posibilidad de una conducción eléctrica, sumándose a los eléctricos (ZS EV, MG4, MG5, Marvel R y Cyberster) y al híbrido enchufable HS PHEV.

El nuevo el nuevo MG3 Hybrid toma por tanto el relevo de los MG4 y MG HS Plug In Hybrid, que han llevado la electrificación EV y PHEV, respectivamente, a todos los públicos. El MG4, líder de ventas de los eléctricos generalistas, se comercializa desde 18.480 euros (ya con descuentos de la marca y Moves III aplicados), siendo el primer modelo eléctrico a que ha igualado su precio con un automóvil equivalente de combustión. Disponible a partir de 25.440 euros, el MG HS Plug In Hybrid (PHEV) no sólo es el híbrido enchufable más accesible del mercado, sino también un SUV familiar muy bien equipado y con un espacio interior destacado.