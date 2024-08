¿Merece la pena el Audi RS Q3? Esto es lo que más, y lo que menos, nos ha gustado de él tras probarlo durante una semana

La gama RS de Audi es conocida por su marcado carácter deportivo, pero también han sabido siempre adaptarse y ofrecer una dualidad dinamismo-practicidad, que se ha dejado ver en modelos como los RS 4 y RS 6 Avant o, ahora, con los SUV, como el RS Q8 o este RS Q3. Ahora bien, teniendo un RS 3 Sportback, ¿merece la pena un RS Q3? Estos son sus puntos más destacados, y alguno que podría mejorarse.

1. Su presencia (nos gusta).

Si lo eliges en un color discreto, no es un coche que llame en exceso la atención. AUDI

El RS Q3 es un modelo que, a simple vista, es un claro RS de Audi. Sus grandes llantas, los frenos sobredimensionados, los pasos de rueda ensanchados (10 milímetros), el difusor trasero, la doble salida oval de escape, los emblemas, los detalles interiores, los asientos deportivos tipo baquet en carbono, su sonido… Sin embargo, hay algo que también sabe hacer muy bien este RS Q3, y es el hecho de que si lo coges en un color discreto, no es tan llamativo como lo puede ser un RS 6 Avant, por ejemplo, por lo que salvo que te vean por la parte trasera esos inconfundibles escapes ovales dobles, no llamará tanto la atención. Si no quieres…, si quieres puedes cogerlo verde chillón y no habrá una persona que no gire el cuello para mirarlo.

2. Su dinámica de conducción (nos gusta).

El RS Q3 se conduce como todo un RS, en parte porque es un SUV no muy grande. AUDI

Como buen modelo RS, el Audi RS Q3 se conduce como tal. La suspensión es más dura y está rebajada en altura (10 milímetros), lo que hace que sea mucho más fácil meterlo en curva. Además, los frenos, que pueden ser compuestos, tienen una mordida muy superior a la del modelo normal, y un tacto más preciso. Lo mismo sucede con la dirección, más directa y enfocada al dinamismo. Al mismo tiempo, Audi no se ha olvidado de que es un SUV, y entre sus modos de conducción (hay 7), el Comfort, varía notablemente la experiencia y lo transforma en un muy correcto coche para el día a día.

3. Su tracción total (nos gusta).

El RS Q3 monta la tracción total Quattro de Audi. AUDI

No es una novedad, casi todos los modelos RS de Audi la equipan, pero su tracción total Quattro no sólo es una garantía en términos de traspasar la potencia del motor al suelo, sino que también nos sirve en otras situaciones, como para ir a esquiar a la nieve, meternos en alguna zona ligeramente embarrada o conducir de forma más segura en lluvia.

4. Su espacio interior (nos gusta).

El espacio interior es bueno, y esos asientos baquet de carbono, espectaculares. AUDI

Será un SUV con 400 CV y enfocado a la deportividad, pero sigue siendo un SUV. En sus 4,5 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,60 de alto, hay espacio de sobra para 5 adultos de manera cómoda. Además, el maletero tiene una capacidad de 530 litros con todas las plazas en uso.

5. Su sonido (nos gusta).

El sonido de su motor de 5 cilindros con 400 CV es adictivo. AUDI

En plena electrificación, escuchar un bonito sonido del motor es casi una bendición. El RS Q3 recurre al famoso motor de cinco cilindros de Audi, en este caso con 400 CV de potencia y que emite su sinfonía por unas colas de escape dobles en forma oval (en realidad hay unas más pequeñas en el interior) que, en el caso de la unidad probada, estaban acabadas en color negro. El sonido que se percibe es ronco y más grave que el de algunos rivales, pero es un gusto en cada cambio de marcha. En parado, el sonido no es gran cosa, porque las regulaciones de emisiones en Europa son muy estrictas y están ‘capados’ todos los escapes de los coches nuevos ya.

6. La calidad interior (podría mejorar).

El interior podría mejorarse en calidad, porque muchas cosas vienen del Q3 corriente. AUDI

Por 83.560 euros, que es el precio desde el que parte el RS Q3, Audi podría haber cambiado algunas cosas de su interior que no se perciben como un coche del nivel de precio del que estamos hablando. Los plásticos del interior de las puertas, una zona trasera que baja la calidad y coloca plásticos duros, y algún ajuste interior, así como elementos como botoneras o salpicadero, son cosas que podrían mejorarse. Todo eso lo encuentras en un Audi Q3 corriente, pero por un precio que se equipara al de un Porsche Macan T (tiene menor potencia sí, pero también es más grande), la calidad es inferior. Eso sí, en otros aspectos la calidad es impecable, como en la mayoría de los remates interiores, en los asientos baquet de carbono, en las superficies cubiertas con Alcantara (como el volante) o en la piel de la tapicería.

7. Sus consumos (podría mejorar).

El consumo medio que obtuvimos, circulando bastante calmados, nunca bajó de 15 l/100 km. AUDI

El usuario que compra este tipo de coches no es el tipo de persona que más va a mirar por el consumo de su vehículo, pero nosotros lo hemos probado toda la semana y, yendo a velocidades bastante bajas, sin hacer uso en exceso de sus 400 CV, y con un tacto del pie derecho muy fino, no hemos logrado bajarlo de 15 l/100 km de media. Esta cifra es algo elevada para su nivel de potencia, porque tenemos rivales en el segmento que consiguen números menores.

Ahora bien, si tuvieras los 83.500 euros que vale, necesitaras un SUV por versatilidad y no quieres tampoco renunciar a irte de tramo algún fin de semana, ¿te comprarías el Audi RS Q3, o te irías a por otra alternativa?