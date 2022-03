Lynk & Co ha llegado a España para que no te compres un coche y uses uno suyo por suscripción

Lynk & Co es una marca que nació en el año 2016 y que pertenece al gigante asiático Geely Automobile, también propietario de Volvo Cars y Polestar. Empezó a operar en Europa en octubre de 2020, y desde entonces se está haciendo camino en el sector, pero no de una forma tradicional, precisamente.

Es cierto que poco a poco las marcas van testando nuevas fórmulas de plantear su negocio y la movilidad, pero Lynk & Co basa su modelo, ya desde su nacimiento, en coches por suscripción.

El belga Alain Visser es el CEO de la marca. Es un hombre risueño, amable y se le ve lleno de energía e ilusión. Lleva más de 35 años en la industria, con experiencia en marcas como Opel, Ford y más recientemente en Volvo Cars como responsable de Marketing, Ventas y Servicio al cliente, y ha tenido la amabilidad de atender a 20 Minutos para explicar el concepto bajo el que su marca ha llegado a Europa y con el que quiere asentarse en nuestro país.

Alain Visser, CEO de Lynk & Co, una marca joven que quiere romper con lo tradicional en el sector de la automoción. LYNK & CO

“Aunque el sector del automóvil está lleno de innovaciones, cada vez más importantes, el modelo de negocio es el mismo que hace un siglo: fabricar coches y venderlos por medio de los concesionarios. Llevo 35 años en la industria y no hay cambios en este sentido, pero el mundo evoluciona”, comenta Alain en un perfecto español. “Nosotros creemos que la experiencia del cliente con el automóvil es más importante que la propiedad, y por eso el objetivo es que el coche se utilice, no tanto que se venda”, agrega.

Este punto es importante, porque cuando adquirimos un coche, más del 90% del tiempo está aparcado y sin uso, lo cual es “sumamente ineficiente”, en opinión de Visser, quien agrega que “nosotros vamos a cambiar el paradigma y que se usen los vehículos de otra manera; queremos ser el ‘Netflix’ de los coches”.

En Lynk & Co apuestan por la simplificación, y por ello solo hay un modelo disponible, el Lynk & Co 01, que tiene un equipamiento cerrado (y completísimo) y solo se podrá elegir en dos colores, negro o azul. Es un coche híbrido enchufable, lo que le otorga la etiqueta Cero de la DGT, que ya es una ventaja en términos de movilidad en las grandes ciudades, y tiene una autonomía eléctrica de 70 km, “suficiente para que la mayoría de personas que viven en la periferia de las grandes ciudades no tengan que usar la gasolina y moverse solo con electricidad”, asegura el CEO de Lynk & Co.

La suscripción se gestiona de forma muy sencilla mediante una aplicación móvil, la misma que sirve para ceder el coche a otras personas y reducir la cuota mensual. LYNK & CO

500 euros al mes… o mucho menos

El coste de suscripción mensual es de 500 euros, y está todo incluido: el coche, el seguro, mantenimiento y servicios. Lo único que no incluye es el gasto de combustible y/o electricidad, que corre a cargo del usuario. Este contrato solo vincula mes a mes y se puede romper en cualquier momento al término de cada mensualidad.

Pero después entra en juego uno de los grandes valores añadidos de Lynk & Co: la posibilidad de reducir la cuota de suscripción mediante la cesión del propio coche.

La fórmula es sencilla y el proceso se completa mediante una aplicación en el móvil. Cada suscriptor fija el precio por hora de su coche, lo pone “en mercado” cuando no lo utilice y quien lo necesite solo tiene que seleccionarlo en un mapa. Elegido el coche y recibido un código, el propio móvil hace de “llave digital” para abrirlo y disfrutarlo el tiempo pactado y al coste fijado, y esa cuantía se descuenta de la cuota mensual de 500 euros.

Para controlar el estado del vehículo, la aplicación obliga a hacer fotos del coche antes y después del uso, y se debe dejar con el mismo nivel de combustible con el que se ha recogido.

La parte trasera es tan original como el resto del conjunto. D.P.

Todo un SUV de categoría premium

El único modelo disponible, como hemos dicho, es un Lynk & Co 01, un SUV de 4,5 metros de longitud cuyo diseño no dejará indiferente a nadie por su toque vanguardista. Pero además tiene un amplio y lujoso interior, cuenta con techo panorámico practicable y el maletero tiene una capacidad de 466 litros. Es un coche de alto nivel que cubre cualquier necesidad.

La plataforma y la base tecnológica es la misma que la del Volvo XC40, toda una una garantía de calidad. Si bien Lynk & Co dispone de una versión HEV autorrecargable del 01, el servicio de suscripción se centra, al menos de momento, en la versión PHEV híbrida enchufable, que dispone de un motor gasolina de 1,5 litros y 180 caballos en combinación con un bloque eléctrico de 60 kW y una batería de 17,6 kWh de capacidad. El sistema ofrece una potencia total de 260 caballos, pero, como hemos adelantado al principio, también otorga 70 km de autonomía eléctrica. El cambio, por su parte, es automático de siete velocidades.

La calidad de los acabados es de primer nivel y el equipamiento muy completo. LYNK & CO

Con el sistema eléctrico cargado (la recarga dura 5 horas en un enchufe doméstico), el consumo medio de combustible es de solo 1,7 litros a los 100 km, y en el apartado de prestaciones es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 8 segundos y alcanzar una velocidad punta de 210 km/h.

Como vemos, sobre el papel es un gran coche, pero es que además la calidad está y se percibe, como hemos comprobado en una breve toma de contacto.

Con claras y completas interfaces digitales en el cuadro de mandos y en el sistema multimedia, con las que se tiene el control de todo, la conducción tiene un claro “sabor” premium gracias, entre otras cosas, a un excelente aislamiento interior y un gran confort de marcha.

Tiene tres modos de conducción, Pure (solo eléctrico), Hybrid (gestión automática) y Power (máxima potencia), además de una posición “B” en el cambio para dar prioridad a la regeneración de energía y mejorar la autonomía.

El Lynk & Co 01 tiene 4,5 metros de longitud y un interior muy amplio. Es un coche para todo. D.P.

¿Funcionará la fórmula de Lynk & Co en España?

Hemos conocido el concepto, el modo de funcionamiento de la suscripción y el coche. Todo se gestiona de online a través de su página web, pero hay más, y en la línea de lo poco convencional. El próximo mes de abril la marca abrirá su primer “club” en Barcelona, “un lugar para visitar y trabajar, donde habrá eventos –al menos dos por semana– y se venderán productos sostenibles. No será exclusivo para los miembros de la comunidad Lynk & Co”, dice Alain Visser, que también anuncia la apertura de otro club en Madrid en junio o julio.

De momento la actividad de Lynk & Co ha sido exitosa en los siete países donde se ha implantado, y hay ya 60.000 miembros suscritos. La respuesta en España ha sorprendido a Visser: “Teníamos las lógicas dudas, pero solo con la actividad en la web y sin campaña publicitaria ya hay 7.000 miembros y 800 coches moviéndose por España, lo cual nos hace ser optimistas. Además, el 95% está eligiendo la opción de la suscripción, porque para minimizar el riesgo del negocio también damos la posibilidad de adquirir el coche en propiedad. En cualquier caso, con estos primeros resultados, podemos ser en España lo que queríamos ser”.