Siéntete un aristócrata a bordo del nuevo LM de Lexus: el lujo llevado a otro nivel

Pocas marcas apuestan por los monovolúmenes hoy en día, de hecho, ya hemos visto como vehículos tan emblemáticos de este segmento como los Renault Espace y Scenic se convierten en SUVs. Sin embargo, hay una marca que parece querer ir contracorriente en este aspecto, o que quizá haya visto un hueco poco explorado actualmente…

Se vende en dos configuraciones: 6+1 asientos o 4. LEXUS

El fabricante no es otro que Lexus, que está a punto de llegar con su impresionante LM a España, un monovolumen que ha sido pensado para el lujo y el confort y en el que, al contrario que la mayoría de vehículos, el pasajero es el protagonista, no el conductor. Ahora bien, tampoco se han olvidado de que sin alguien al volante no vamos a ninguna parte, y por ello el LM también trata de dotar al conductor del mayor confort posible. Así, el LM no se basa en una furgoneta, sino que tiene una plataforma de turismo, acercando su conducción más a un SUV grande que a un furgón.

La variante de 6+1 plazas tiene una pantalla retráctil de 14 pulgadas. LEXUS

El LM es un vehículo grande, un vehículo en el la habitabilidad es excepcional. Mide 5,13 metros de largo, 1,94 de ancho y 1,89 de alto; y se ofrece en dos configuraciones interiores: una de cuatro plazas donde el lujo está elevado a su máximo esplendor; y otra de seis más una plazas, lo del ‘más uno’ es porque la tercera fila tiene una plaza central un poco testimonial y para uso esporádico.

El LM cuenta con un motor híbrido de 250 CV con etiqueta Eco. LEXUS

Esta última es la variante que más espera vender la firma japonesa dada su versatilidad para familias numerosas. Cuenta con tres filas con dos asientos cada una, aunque la tercera, como ya hemos dicho, puede montar una tercera plaza en caso de necesitarlo. Los asientos de la segunda y tercera fila se pueden desplazar longitudinalmente hasta 52 milímetros, además de que los de la última fila pueden plegarse y ocultarse en los laterales del maletero, espacio que tiene 750 litros de capacidad.

La versión de 4 plazas tiene separada la parte trasera de la delantera por una mampara. LEXUS

También cuenta esta variante con elementos para el confort como un mando tipo Smartphone extraíble que puede usarse para configurar los asientos (reclinarlos, sacar los reposapiés, calefacción, ventilación, masaje), la temperatura, el volumen del multimedia, la apertura de las puertas laterales eléctricas, las cortinas de las ventanas, etc. Y para sumar entretenimiento a la fiesta, esta versión de 6+1 plazas, cuenta con una pantalla retráctil que baja del techo, de 14 pulgadas.

Versión 4 plazas: el máximo lujo

Ahora bien, si lo que queremos es sentir que viajamos en la primera clase de un avión, el LM en su configuración de cuatro plazas es la elección. Para empezar, las dos plazas delanteras se separan de la zona de los pasajeros mediante una mampara con una ventanilla que puede bajarse y subirse y hacerse transparente u opaca. Además, bajo esta encontramos una gigantesca pantalla de 48 pulgadas que ocupa todo el ancho de la mampara y en la que se puede disfrutar de cualquier contenido multimedia. De hecho, puede hasta dividirse en dos secciones para que los dos ocupantes vean contenidos distintos al mismo tiempo, cada uno con unos auriculares independientes.

Las versión de 4 plazas tiene un habitáculo trasero digno de la primera clase de un avión. LEXUS

Las butacas que encontramos en esta variante son espectaculares, con todo tipo de ajustes eléctricos para su regulación y con la posibilidad hasta de tumbarse por completo y convertirse prácticamente en una cama gracias a los reposapiés. Asimismo, estas dos plazas son calefactables, ventiladas y con nada menos que siete tipos de masaje distintos. Un auténtico lujo para viajar que hará que desees que no se acabe nunca. Completando el interior tenemos una pequeña nevera, un sistema de sonido Mark-Levinson de 23 altavoces, una suspensión mejorada y refinada para la máxima comodidad a bordo, posibilidad de tener tracción total electrónica E-Four, insonorización del habitáculo extrema… El lujo elevado a la enésima potencia.

Dispone hasta de una pequeña nevera en la zona trasera. LEXUS

Para terminar, Lexus ofrece este LM con un motor híbrido de 250 CV visto ya en modelos como el SUV RX. Gracias a este propulsor, el lujoso monovolumen lucirá en el parabrisas la etiqueta medioambiental Eco de la DGT.

Los asientos traseros pueden convertirse casi en una cama. LEXUS

Ahora bien, todo este sinfín de lujo y refinamiento no sale barato. El LM en su versión de 6+1 plazas tendrá un precio de salida en España de 125.000 euros, mientras que si queremos hacernos con la versión más lujosa de cuatro plazas, deberemos desembolsar 25.000 euros más, es decir; 150.000 euros.