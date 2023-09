Kia EV6 VS Nissan Ariya: ¿cuál destaca más y en qué? Probamos los dos y los enfrentamos

Hemos tenido la oportunidad de probar durante estas semanas el Kia EV6, en su versión GT Line con tracción trasera y 229 CV, así como el Nissan Ariya, también en su variante 4x2 y con 242 CV. Es por esto que, ante la similitud de ambos, con los dos siendo vehículos familiares eléctricos puros, con un espacio interior muy destacado, grandes maleteros, repletos de tecnología y los buques insignia de sus respectivas marcas en cuanto a electrificación (al menos hasta que llegue el EV9 en Kia), hemos querido ponerlos cara a cara y ver cuál es superior en los diferentes apartados en los que hemos ido valorándolos.

Espacio interior

El Kia EV6 a la izquierda y el Nissan Ariya a la derecha. Santiago. C

El Kia EV6 mide 4.695 milímetros de largo, 1.890 de ancho y 1.550 de alto, con una distancia entre ejes de 2.900 milímetros. Por su parte, el Nissan Ariya se queda en 4.595 milímetros de longitud, 1.850 de ancho, 1.660 de alto y 2.775 milímetros de batalla. Estamos por tanto ante dos modelos que ofrecen un espacio interior amplísimo, con una distancia para las piernas en las plazas traseras enorme en ambos casos, y una anchura que permite viajar en la segunda fila a 5 adultos cómodamente.

A favor del Ariya diremos que el acceso es ligeramente más cómodo y que la luminosidad de sus plazas traseras es superior, gracias al techo panorámico y a las ventanillas de mayor tamaño. Sin embargo, el Kia se lleva este apartado por su mayor distancia entre ejes y porque tiene la posibilidad de reclinar los respaldos traseros bastante, lo que supone o una mayor comodidad para el pasajero o, si los ponemos lo más rectos posible, mayor espacio de carga en el maletero.

Tecnología a bordo

El Nissan Ariya cuenta con espejo retrovisor interior que se convierte en pantalla. Santiago. C

Ambos cuentan con las últimas tecnologías de la marca, elementos como la conducción semiautónoma a través del control de crucero adaptativo con intervención del volante para mantenernos en el carril, luces largas automáticas que abren hueco a los coches que nos preceden, asientos eléctricos con ventilación y calefacción en los dos modelos, grandes pantallas corridas con conexión Apple CarPlay y Android Auto (en el Nissan es inalámbrica), etc.

Pero el Nissan Ariya está un paso por delante en este apartado. Su consola central es móvil y puede desplazarse longitudinalmente y de forma eléctrica para dejar más espacio y cruzar de una plaza delantera a otra sin esfuerzo. También cuenta con una guantera central que se abre con pulsar un botón, un espejo retrovisor central que puede funcionar como un corriente pero que si pulsamos un botón, se convierte en una pantalla que muestra la vista trasera a través de una cámara, los botones son todos hápticos y están ocultos en la moldura de madera hasta que se enciende el coche, etc.

Materiales y acabados

El EV6 es más deportivo, pero el Ariya es más lujoso en el habitáculo. KIA-NISSAN

La deportividad es protagonistas en el Kia EV6, mientras que el lujo y el confort lo son en el Nissan Ariya. Así, la elección de materiales que colman el habitáculo de ambos es muy buena, aunque el Ariya vuelve a estar un paso por encima en este apartado, al menos la unidad que probamos nosotros, con asientos de cuero azules espectaculares, salpicadero cubierto en piel vuelta a juego con los asientos, molduras en madera, cuero en el volante, altavoces retroiluminados con un diseño de lo más japonés, etc.

Por su parte, el EV6 recurría a unos asientos en tela muy cómodos y con mejor soporte para el cuerpo, buenos materiales también en todo el habitáculo, con cuero en el volante y piel en el salpicadero. También destaca en el Kia su zona de control del multimedia o de la climatización, que utiliza los mismos mandos para las dos cosas, sólo se pulsa un mando táctil para cambiar de uno a otro. La consola central del EV6 también ofrece un mayor espacio de almacenaje; pero el lujo y los materiales premium juegan a favor del Ariya en este caso.

Autonomía eléctrica

El EV6 de 229 CV tiene 504 km de autonomía, el Ariya de 242, 536 km. KIA-NISSAN

La autonomía de los eléctricos es uno de los puntos más preguntados a la hora de comprar uno. Estas dos versiones del Kia EV6 y del Nissan Ariya son las que ofrecen una tracción en un único eje, trasera en el EV6 y delantera en el Ariya, así como las mayores autonomías. En el caso del EV6, en esta variante de 229 CV, tracción trasera y batería de 77,4 kWh de capacidad, la autonomía que anuncia es de 504 kilómetros (reales le hemos hecho unos 440). Por su parte, esta versión del Nissan Ariya, con tracción delantera, 242 CV de potencia y batería de 87 kWh de capacidad útil, anuncia 536 kilómetros de autonomía (en la práctica se quedaron en 490).

Recarga de la batería

El EV6 puede cargar hasta una potencia de 350 kW. KIA-NISSAN

Cuando las baterías se agotan, ir a recargar un eléctrico a un punto público si no se tiene uno en casa es una de las tareas más aburridas y pesadas de convivir con un vehículo cero emisiones. Sin embargo, dependiendo de la potencia máxima que admita el coche, este tiempo será menor o mayor; como también el precio que paguemos por kilovatio, claro.

De este modo, mientras que el Nissan Ariya tiene como tope de carga CC 130 kW, el Kia EV6 supera por más del doble esta cifra, alcanzando unos asombrosos 350 kW.

Maletero

El Kia EV6 tiene un maletero ligeramente superior al del Nissan Ariya. Santiago. C

Ambos portones abren cómodamente para meter objetos de gran tamaño, tienen suelos planos y no cuentan con ningún escalón para introducir o sacar objetos. El EV6 recurre a una bandeja retráctil de lona, mientras que el Ariya cuenta con una de una sola pieza, aunque esta puede guardarse debajo del suelo del maletero cuando no se quiera utilizar. En términos de volumen, el Ariya ofrece 468 litros con todos los asientos en su posición de uso, mientras que el EV6 supera la cifra y se queda en 490 litros. Además, el Kia EV6 también cuenta con un pequeño maletero delantero bajó el capó que suma otros 52 litros, algo que no ofrece el Ariya y que es muy útil para guardar los cables de carga o para que una pequeña compra en el supermercado no vaya de lado a lado cuando tomamos una curva.

Conducción

El Kia EV6 GT Line RWD y el Nissan Ariya 4x2, frente a frente. KIA-NISSAN

En cuanto a dinamismo, no hay duda de que el EV6 es un coche de corte más deportivo y con una conducción más pegada al suelo. Sin embargo, el Nissan Ariya no va nada mal en su paso por curva a pesar del tamaño y altura que tiene, pero el hecho de ser eléctricos aporta a ambos un centro de gravedad bajo, con las baterías bajo el suelo. También contribuyen a una mejor experiencia unos asientos que recogen más el cuerpo en el EV6 y unos modos de conducción que acentúan la dinámica en modo Sport en mayor medida en el Kia que en el Nissan, así como una suspensión algo más firme.

Precio

El Kia EV6 GT Line RWD y el Nissan Ariya 4x4, frente a frente. Santiago. C

En términos de precio están ambos muy parejos, aunque el Ariya es ligeramente más barato y ofrece más autonomía que el EV6. El Ariya, en su versión 4x2 con 242 CV de potencia y acabado Evolve, parte de los 58.760 euros; mientras que el Kia EV6, con 229 caballos, tracción trasera y acabado GT Line lo hace desde 59.239 euros, pero también ofrece un diseño más deportivo y unas sensaciones más dinámicas al volante.