La industria aeroespacial como origen de una marca legendaria en el rally: Subaru cumple 70 años

La historia de Subaru comienza en el Laboratorio de Investigación de Aeronaves establecido en 1917, aunque por aquel entonces no había ni rastro del nombre Subaru por ninguna parte. El Laboratorio se convirtió posteriormente en Nakajima Aircraft Co. Ltd., para más tarde, y después de una serie de reorganizaciones, establecerse como Fuji Heavy Industries Ltd., el 15 de julio de 1953 (aquí es donde llega el nombre Subaru). No fue hasta 2017 cuando pasó a llamarse finalmente Subaru Corporation, como es conocida en la actualidad.

Subaru es el nombre japonés del cúmulo estelar de las Pléyades en la constelación de Tauro, también llamado ‘Mutsuraboshi’ (Seis estrellas) en Japón. El paralelismo entre Subaru, su logotipo y su creación viene porque Fuji Heavy Industries se fundó con aportes de capital de cinco empresas con raíces en Nakajima Aircraft, y luego adquirió y se fusionó con estas cinco compañías. La compañía adoptó así el nombre Subaru (1953) para sus vehículos con el objetivo de simbolizar la fusión y la unidad de las seis empresas. Como dato curioso, Subaru fue la primera marca en usar un nombre en japonés para sus vehículos.

Desde su fundación, la compañía se ha expandido en diferentes ramas: automotriz como su negocio principal, junto con negocios aeroespaciales, productos industriales, tecnologías ecológicas, fabricación de autobuses o viviendas prefabricadas. Hoy, la industria automotriz junto con la aeroespacial son los dos pilares fundamentales de la compañía.

En el negocio automotriz, la empresa presentó su primer vehículo en 1958, el Subaru 360, un pequeño coche diseñado para cumplir con el concepto del gobierno japonés del ‘coche del pueblo’, un poco como hizo el Volkswagen Beetle en Alemania. Desde entonces, Subaru ha continuado ofreciendo tecnologías y productos distintivos como el Leone, el primer vehículo de tracción total (AWD) producido en masa en Japón; el Legacy, que lideró el auge de las carrocerías familiares con tracción a las cuatro ruedas; el sistema de asistencia a la conducción EyeSight, el deportivo BRZ o el Solterra, el primer SUV eléctrico de la marca, estos dos últimos desarrollados ambos conjuntamente con Toyota Motor Corporation.

A lo largo de los años, Subaru ha recibido un fuerte respaldo de clientes de todo el mundo, marcando una producción acumulada de vehículos con tracción a las cuatro ruedas de 20 millones de unidades en 2021 y ventas globales totales de 5 millones de vehículos Subaru equipados con EyeSight en 2022.

Absoluta leyenda del WRC

Pero uno de los sectores sobre el que forjó su legendario nombre Subaru fue, sin duda alguna, el rally. Aunque participó oficialmente entre 1986 y 1988 no fue hasta 1990 cuando la marca japonesa firmó un contrato con Prodrive para que esta gestionara su participación en el campeonato. De esta manera el equipo pasó por diferentes nombres a lo largo de su historia, siendo también conocido como Fuji Heavy Industries (1986-1988), STI Europe (1990), Subaru Rally Team Europe (1991-1992), 555 Subaru Rally Team Europe (1993), 555 Subaru World Rally Team (1995-1998, 2002-2004) y Subaru World Rally Team (1999-2001, 2005-2008).

A lo largo de su trayectoria participó en 218 pruebas obteniendo 47 victorias, 128 podios, tres títulos de constructores (1995, 1996, 1997) y tres de pilotos (1995, 2001, 2003). Además, entre sus pilotos más laureados y famosos encontramos al legendario Colin McRae, junto con Richard Burns, Tommy Mäkinen, Carlos Sainz o Petter Solberg, quienes también compitieron con el equipo. El 16 de diciembre de 2008, la casa japonesa Subaru anunció por medio de un comunicado su retirada del Campeonato del Mundo de Rally (WRC).

Por otro lado, en el negocio aeroespacial, desde el vuelo del primer avión a reacción de Japón, el T-1, en 1958, la compañía ha estado mejorando sus tecnologías participando en programas de desarrollo de aeronaves nacionales y programas de desarrollo conjunto internacional. Subaru continuará creciendo con tres negocios principales: programas de defensa, programas comerciales como el Boeing 787 y programas de helicópteros como el UH-2.