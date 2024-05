La increíble historia del Citroën Traction Avant: uno de los pocos coches considerado monumento histórico que vivió la IIGM

Citroën celebra el 90 aniversario del Traction Avant, presentado en París el 18 de abril de 1934. Diseñado con el objetivo era relanzar Citroën y poner de relieve el espíritu innovador de un fabricante que había sido el primero en importar automóviles de serie a Europa en 1919, y que había inventado, entre otras cosas, el vehículo de semiorugas en 1921, la carrocería totalmente de acero en 1924 y el motor flotante en 1932. Lanzado al mercado con el nombre comercial de '7', en referencia a su clasificación fiscal, recibió rápidamente el apodo de Traction Avant, otra innovación más en el haber de la firma francesa.

La revolución del Traction Avant

Cuando a principios de 1933 se decidió sustituir los Citroën 8, 10 y 15, que habían sido presentados en octubre de 1932, André Citroën se propuso causar un impacto significativo y superar a toda la competencia lanzando un coche completamente revolucionario. Su objetivo era ganar al menos dos años de ventaja para protegerse también de los efectos de la crisis económica mundial de principios de los años 30 que se dejaba sentir entonces en toda Europa. Por ello, este nuevo coche sería especialmente notable y reuniría el máximo de innovaciones técnicas. Incluía una carrocería monocasco totalmente de acero que eliminaba la necesidad de un chasis y bajaba significativamente el centro de gravedad, tracción delantera, un motor de válvulas en culata con manguitos desmontables, control hidráulico de los frenos, suspensión de barra de torsión independiente en las cuatro ruedas y transmisión automática. Sin embargo, por falta de tiempo, la transmisión automática se omitió en los primeros modelos de producción de 1934.

Aunaba en un mismo vehículo las innovaciones más punteras de la época. CITROËN

Además de estas innovaciones técnicas, el Traction sin chasis presentaba una carrocería rebajada y aerodinámica tanto en sus líneas como en su fondo plano. Por último, su compacto conjunto de motor y caja de cambios, además de su bajísimo centro de gravedad, permitían la máxima distribución del peso delantero. Los primeros periodistas y conductores quedaron extasiados con el nuevo Citroën. Nunca antes un coche había permitido una conducción tan segura y fácil en todas las condiciones. Su comportamiento en carretera establecía un nuevo estándar. El motor era reactivo, los frenos potentes y la seguridad impecable. Estas cualidades, constantemente mejoradas, como la adopción de la dirección de cremallera en junio de 1936, aseguraron al Traction una ventaja técnica sobre todos los demás automóviles, lo que dio lugar a una carrera brillante y excepcionalmente larga que terminó en julio de 1957.

Modelos y evolución de 1934 a 1957

El primer modelo de la Traction, el 7 A, comenzó a fabricarse el 18 de abril de 1934. Incorporaba un motor de cuatro cilindros con un diámetro, 1.303 centímetros cúbicos de cilindrada y 32 CV para 7 caballos fiscales. Fue el único modelo de 7 CV reales.

Se vendió en diferentes carrocerías y siluetas. CITROËN

El 7 B, su sucesor, se lanza en junio de ese mismo año. Su nuevo motor había aumentando la cilindrada a 1.529 cm3 y la potencia a 35 CV con un régimen fiscal de 9 CV. El 7 B alcanzaba entonces velocidades de 100 km/h.

En julio de 1934, apareció una versión deportiva del 7 denominada 7 S o 7 Sport. Bajo su capó, contaba con un motor de 1.910 cm3 que desarrollaba 46 CV con 11 caballos fiscales, lo que le permitía alcanzar una velocidad máxima de 115 km/h.

Contaba con elementos como tracción delantera o suspensión independiente. CITROËN

Días antes del Salón del Automóvil de París, en septiembre de 1934, el 7 B fue sustituido por el 7 C, cuyo motor evolucionó aún más. Aunque seguía siendo de 9 caballos fiscales, la cilindrada aumentaba a 1.628 cm3 y la potencia real era ahora de 36 CV, manteniendo una velocidad máxima de 100 km/h.

Por último, a partir de febrero de 1939, el 7 C recibió un nuevo motor denominado 7 Economique, que reducía el consumo de combustible en un 10%. La producción del 7 finalizó en la primavera de 1941.

El 11 y su larga carrera

El primer 11 tomó el nombre de 11 A y salió a la venta en agosto de 1934, un mes después que el 7 S, utilizando el mismo motor de 1.910 cm3 que producía 46 CV para 11 caballos fiscales. Exteriormente, se distinguía del 7 por su carrocería más espaciosa, 12 centímetros más ancha y 20 más larga.

El Traction Avant se lanzó con el nombre comercial de '7'. CITROËN

En octubre de 1934, en el Salón del Automóvil de París, el 11 AL, u 11 Light, sustituyó al 7 S. Al igual que éste, estaba construido a partir de una carrocería de 7 y un motor de 11 CV, pero se diferenciaba por adoptar un nivel de acabado interior superior al del 11 A.

Los 11 B y 11 BL sustituyeron a los 11 A y 11 AL en febrero de 1937. Simultáneamente se fabricó una pequeña serie de unas 500 unidades del 11, denominada 11 AM, para el 11 Mejorado, equipado con un motor de culata especial.

El primer Traction Avant tenía una potencia de 7 CV fiscales. CITROËN

Ya en abril de 1938, se lanzó una versión utilitaria del 11 conocida como 11 C, u 11 Comercial. Mecánicamente idéntico al 11, era un vehículo polivalente convertible a voluntad que ofrecía una configuración turística o utilitaria con una carga útil de 500 kilos. Adoptó la carrocería de batalla larga del familiar y recibió un portón trasero en dos partes que facilitaba la carga. Un nuevo motor denominado 11 Performance equipó los 11 modelos a partir de marzo de 1939. Su potencia pasó de 46 CV a 56 CV.

El confort, el manejo y la seguridad eran putos clave del Traction Avant. CITROËN

La última evolución en mayo de 1955 de los 11 B, 11 BL y 11 C supuso la adopción de un nuevo motor llamado 11 D, con potencia aumentada a 68 CV, anticipando los de los futuros DS 19 e ID 19. La producción del 11 finalizó en la fábrica de Javel el 25 de julio de 1957 y fue el último de los Traction.

El 22, o el misterio de Javel

De todos los modelos Traction, el más prestigioso y todavía hoy el más enigmático sigue siendo el 22. Un modelo de gama alta, presentado en el Salón del Automóvil de París en octubre de 1934, que recibió un motor V8 de válvulas totalmente nuevo con una cilindrada de 3.822 cm3 para una potencia de 100 CV y una velocidad máxima de ¡140 km/h! Exteriormente, se distinguía por unos faros aerodinámicos, una parrilla marcada con el número ocho y unos parachoques superpuestos de media hoja. Sólo se fabricaron una veintena de unidades de prueba, pero, a pesar de diversos rumores y de las apasionadas investigaciones de coleccionistas e historiadores, todas parecen haber desaparecido definitivamente...

El 15, la reina de la carretera

Tras abandonar los proyectos del 22, Citroën seguía aspirando a comercializar un Traction de gama alta y lanzó el 15 Six en octubre de 1938. Este nuevo modelo recibió un flamante motor de seis cilindros en línea de 2.867 cm3 que entregaba 77 CV para 16 caballos fiscales. Tenía la peculiar característica de girar hacia la izquierda, lo que le valió a la recién llegada la denominación 15 Six G. El 15 Six ofrecía la misma presentación exterior que el 11 B; sus carrocerías eran idénticas en este aspecto. Sin embargo, el nuevo motor, más largo, requería un capó alargado 11 centímetros, lo que le confería una personalidad distintiva. Potente y silencioso, ofrecía unas cualidades excepcionales en carretera y confort, por lo que rápidamente fue apodado la 'Reina de la Carretera'.

Se fabricó desde 1934 a 1957. CITROËN

En septiembre de 1947, se invirtió el sentido de giro de su motor y el 15 Six D sucedió al 15 Six G. El 15 Six alcanzó el éxito de la posguerra y se impuso como el coche francés de gama alta hasta la cima del estado, donde adquirió un verdadero estatus de icono. En mayo de 1954, se comercializó un nuevo 15 Six, el 6 H, que estaba notablemente equipado en el eje trasero con una suspensión hidroneumática de altura constante. No era otra que la revolucionaria suspensión que equiparía el DS 19 casi un año y medio más tarde. El lanzamiento de esta nueva reina de Javel en octubre de 1955 puso fin entonces definitivamente a la comercialización del 15 Six.

Las hazañas de la tracción

Desde su lanzamiento, el Traction se distinguió en diversas competiciones y hazañas deportivas. Primero destacó durante el verano de 1934 en los muy populares concursos de elegancia de Bagatelle, Bois de Boulogne y Deauville donde, ya fuera como berlina, descapotable o coupé, sus líneas rebajadas y aerodinámicas le permitieron ganar varios Grandes Premios, Primeros Premios, Premios de Excelencia y Premios del Jurado.

Es uno de los pocos coches que está considerado monumento histórico. CITROËN

También en 1934, con François Lecot y Maurice Penaud, demostró sus cualidades mecánicas realizando impresionantes incursiones de resistencia como una Vuelta a Francia y Bélgica recorriendo 5.007 kilómetros en 77 horas y la primera conexión postal París-Moscú-París con 3.200 kilómetros recorridos en ocho días. Del 22 de julio de 1935 al 26 de julio de 1936, bajo el control del Automóvil Club de Francia, François Lecot partió en solitario y realizó un raid de 400.000 kilómetros, esencialmente entre París y Montecarlo, ¡con una media de 1.000 kilómetros diarios!

Acabó siendo el coche tanto de atracadores como de militares o políticos. CITROËN

Bajo los colores de los famosos aceites Yacco, un Traction llamado Rosalie VII salió a la pista en el autódromo de Linas Montlhéry. Del 18 al 23 de julio de 1934, estableció cinco récords internacionales de clase E, entre ellos los de seis días a 111.183 km/h y el de 10.000 millas en 14 horas, 43 minutos, 14 segundos y 09/100 para una distancia total de 16.093,420 km. Otro Traction, esta vez bautizado Rosalie IX, realizó un raid de resistencia en carretera abierta de marzo a mayo de 1936 con los concesionarios de la red Citroën y el equipo de pilotos Yacco al volante. Recorriendo un mínimo de 1.500 kilómetros diarios, su raid terminó frente a la sede del Automóvil Club de Francia tras haber recorrido 104.000 kilómetros.

Monumento histórico y objeto de colección

Auténtico icono francés, el Traction es uno de los pocos automóviles considerados por muchos como un verdadero monumento histórico. Desde su lanzamiento el 18 de abril de 1934, forma parte de la vida francesa. El coche del Sr. Everyman se convierte a su vez en el coche de los atracadores de bancos con la banda del Traction, en el coche de los militares de 1939 a 1945, en el coche de la Resistencia con el que se libera Francia y en el coche del país en reconstrucción. Con los políticos, se convierte también en el coche oficial del Estado. El Traction es el favorito del General de Gaulle. Verdadero símbolo de poder, se encuentra en todas partes, ya sea en el patio del Elíseo, en todos los ministerios o en todas las prefecturas.