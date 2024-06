He probado el Porsche 911 GT3 y ahora echo en falta 240.000 euros...: 510 CV, tracción trasera y un cambio manual tienen la culpa

En 1963 se presentaba en el Salón del Automóvil de Frankfurt un vehículo del que no se esperaba, ni por asomo, que fuese a ser el icono mundial en el que se ha convertido. Hablamos del Porsche 911, un modelo que actualmente se encuentra en su octava generación y que, año tras año, no pierde la esencia de aquel primer modelo de hace más de 60 años.

La variante GT3 del Porsche 911 tiene un motor atmosférico de 510 CV. PORSCHE

Pero dentro de este mundo que representan el 911 y sus variantes, hay una que destaca especialmente entre los más purisas: el GT3. El primer 911 GT3 llegó en el verano de 1999 de la mano de la generación 996, y pronto se convirtió en un auténtico arma para circuito y calle. Esto no es de extrañar, pues en su desarrollo estuvo encargado el bicampeón del mundo de rallies y archirespetado Walter Rörhl. Ahora, con la octava generación del 911 más fuerte que nunca, en 20Minutos hemos probado la variante GT3 Touring (sin alerón) de esta bestia, y esto es todo lo que nos ha gustado de él, y alguna cosa que no tanto.

Nos gusta: hace todo bien

La variante Touring prescinde del alerón trasero fijo. PORSCHE

No todos los días uno se monta en un Porsche 911 GT3, prácticamente el culmen para todo amante del motor, salvando a su hermano mayor el GT3 RS. Las sensaciones que transmite todo son sencillamente difíciles de describir con palabras, tienes que vivirlo. Desde el momento en que te subes, te ajustas en esos asientos baquet de carbono, tocas el cambio manual (sí, tiene cambio manual), sientes el embrague, escuchas cómo suena ese motor atmosférico justo detrás de tu espalda… Es un espectáculo para todos los sentidos.

Los asientos baquet de carbono son extremadamente cómodos. PORSCHE

Pero es que, además, aún siendo la variante casi más radical del 911, sigue siendo un coche sorprendentemente usable en el día a día. Vale sí, no tiene asientos traseros y tampoco es que sea el más cómodo del mundo para entrar y salir, pero sigue teniendo un maletero delantero bastante amplio, no tocas en los resaltos que abarrotan las calles (tiene además un botón para levantar el morro aún más y poder guardarlo por GPS para que lo haga automáticamente siempre que pases por ese sitio), la suspensión, si bien es cierto que es dura, no es incómoda y puede ajustarse en dureza ni hace que desees bajarte a los 10 minutos, los asientos recogen el cuerpo extremadamente bien, siendo incluso más cómodos que los de muchos coches de uso diario que hemos probado…

Nos gusta: una conducción de la vieja escuela

Con tracción trasera y cambio manual, el 911 GT3 se conduce a la vieja usanza. PORSCHE

510 CV de potencia, motor atmosférico, cambio manual y tracción trasera. El 911 GT3 tiene todos los ingredientes para hacer un plato espectacular. No es el más potente de la gama, aquí está el 911 Turbo S para poner los pelos de punta con su velocidad, pero este GT3 te transmite unas sensaciones que ni por asomo te dará un Turbo S. Cómo suena el motor y el escape de este coche, es algo único. 9.000 revoluciones por minuto tienen la culpa de que quieras estirar cada marcha, aunque eso te cueste unos consumos de vértigo.

El 911 GT3 no es el más rápido de la gama, esto está reservado al 911 Turbo S. PORSCHE

Ahora bien, 510 CV siguen siendo muchos como para ir sin control con un tracción trasera, pero es sorprendente lo bien que agarra y que se maneja el 911 GT3, parece casi que tenga tracción total. El reparto de pesos es excelente y eso se nota en su paso por curva, además de que el coche tiene una manera muy curiosa de advertirte que estás acercándote al límite, porque te dará un pequeño susto en forma de coletazo trasero, pero él mismo se coloca en el sitio dejándote claro también, que tiene todo bajo control. Ahora bien, si colocas el coche en modo ‘Track’ y le quitas los controles, más vale que tengas manos para no acabar desgraciando una obra de arte de un cuarto de millón de euros.

Nos gusta: su cambio manual

El cambio manual de seis relaciones es algo que sí o sí llevaría mi 911 GT3. PORSCHE

Ya lo hemos mencionado arriba, pero su caja de cambios manual de seis relaciones merece un apartado detallado. Sólo el tacto y cómo entran las marchas, la propia palanca, corta y firme, el sonido mecánico que tiene cada movimiento…, es sin duda una opción que yo siempre pondría en mi soñado 911 GT3. Sí, el automático PDK será más rápido y harás el 0 a 100 km/h en menos tiempo pero, ¿de verdad vas a notar unas décimas de segundo?, ¿acaso estamos corriendo un gran premio? El cambio manual, sin embargo, te da unas sensaciones de conexión con la conducción, con el coche, con la carretera; que no te aportan unas levas tras el volante. Simplemente sientes que eres el piloto de antaño, pasando marchas y bajándolas con un punta tacón (tiene uno automático que puedes desactivar para hacerlo tú mismo) que hace que el sonido que emite cada bajada de marcha sea adictivo. Si tuviera que hacerme un 911 GT3 para mi, sería 100% con el cambio manual.

Nos gusta: la calidad general

La calidad de construcción y de acabados es excelente, como siempre en Porsche. PORSCHE

Este apartado va a ser corto. Es un Porsche, y allá donde mires se nota. Desde el interior y cómo está acabado todo, los materiales; cuero, Alcantara, bordados, tecnología, fibra de carbono…, a las sensaciones de la suspensión, la dirección; que es uno de sus puntos más destacados, el cambio, los frenos, el sonido, o el exterior. No hay mucho más que decir.

Nos gusta y no nos gusta: el Touring Pack

El Touring Pack, a mi entender, le quita un poco la diferenciación de ser un GT3. PORSCHE

El 911 GT3 Touring es simplemente el GT3 corriente al que se le ha quitado el alerón trasero fijo, así, a grandes rasgos. Decimos que nos gusta y que no porque, sí, entendemos el por qué de esta opción, pues muchos clientes tipo del 911 se compran un Porsche precisamente porque no quieren un Lamborghini o un Ferrari, mucho más llamativos. Quieren algo rápido, exclusivo y que sea más discreto. Sin embargo, si quieres esto siempre puedes comprar un 911 Turbo S, que tiene todo esto y encima es más rápido. Creo que si te compras un GT3 tiene que notarse que tienes un GT3. El alerón fijo es una de las grandes señas e identidad del modelo y, en mi opinión, quitárselo le quita también parte de su gracia, de su esencia. Sigue siendo una máquina increíble y sigue pareciendo un GT3 por delante, pero el alerón fijo con soportes tipo cuello de cisne, es sin duda su firma. Si te ponen la silueta de un 911 GT3 con alerón la identificarás al instante, si le quitas el alerón, el 99% de la gente dirá que es un 911 corriente.

No nos gusta: no sabría decir qué…

El precio de la unidad probada rondaba los 240.000 euros. PORSCHE

Sinceramente, es de las pocas veces que me cuesta encontrarle un pero a un coche. Sí, no tiene casi espacio interior para dejar objetos, tampoco tiene asientos traseros, consume bastante (unos 20 l/100 km) y el precio es de locos (240.000 euros la unidad probada), pero es que todo esto ya se le presupone a un deportivo pensado más para circuito que para calle. No estás comprándote un 911 GT3 por su espacio interior, ni para llevar a tus hijos al colegio; tampoco lo haces porque sea barato y, desde luego, no por su economía en cuanto al combustible, lo haces por lo que transmite, para irte de tramo, para ir un circuito o, simplemente, para disfrutarlo los fines de semana. ¿Todos estos puntos citados te incomodarán en algún momento? Seguramente sí, pero, en cuanto bajes un par de marchas y subas la aguja hasta las 9.000 rpm, me da la sensación de que te va a importar bien poco que no vaya nadie en los asientos traseros. De hecho, casi mejor…