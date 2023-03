Cinco trucos para ganar dinero con tu coche: de los anuncios al 'carpooling'

Un coche implica una serie de gastos que no todo el mundo puede o quiere asumir. Por esta razón, cada vez son más las personas que apuestan por el 'carsharing' u otros métodos para ahorrar o reducir los gastos de combustible, averías o mantenimiento. Sin embargo, no mucha gente sabe que su vehículo también puede ser una herramienta ideal para ganar dinero, y es que existen distintas maneras sencillas de hacerlo.

Tanto si buscas cambiar de coche, como si quieres amortizar el desembolso que hiciste con el que ya tienes, los anuncios, el 'carpooling' o alquilarlo son algunos métodos efectivos para ganar dinero. Así, te contamos el proceso para llevar a cabo alguno de ellos y obtener un extra de una forma mucho más rápida y sencilla de lo que piensas.

1. Úsalo para trabajar

Si las circunstancias vitales te lo permiten, quizá puedas sacar doble rentabilidad a tu trabajo, convirtiendo tu coche en un recurso imprescindible para tu empleo. Para esto, es necesario hacerse repartidor de algunas de las principales empresas de servicios que solicitan trabajadores con vehículo propio: desde Amazon a Glovo.

También los hay que optan por invertir una suma algo más grande, al principio, para convertir su coche en un vehículo VTC e, incluso, en uno adaptado para transportar a personas con necesidades especiales.

2. Llénalo de anuncios

Coche de Renault con publicidad de Banco Santander RENAULT

Más allá de los coches de empresa que algunas compañías ceden a sus empleados con el logo de la misma, hay quienes optan por llenar su vehículo particular de anuncios para sacarle partido, incluso, cuando está parado. La ganancia depende de la superficie que se ceda a la empresa que se anuncia, así como el tamaño de la pegatina de la misma.

Las cifras que se pueden obtener oscilan entre los 150 - 200 euros al mes, aunque todo varía en función del acuerdo que se tenga. Normalmente, cuantos más kilómetros recorras por lugares concurridos, más fácil será ganar dinero, aunque no dejará de ser un coche muy llamativo.

3. Alquila tu plaza de garaje

Si eres propietario de una plaza de garaje o si has alquilado una que no utilizas al 100%, realquilarla durante aquellos momentos en los que, por motivos de trabajo, viajes u otras causas, no lo vayas a usar, es una gran opción para recuperar los costes de la misma o incluso ganar más.

Esto será especialmente eficaz si la plaza en cuestión está cerca de una zona de oficinas y alguien busca dejar su coche, mientras se encuentra en el trabajo o si, por ejemplo, se da un evento concreto y llega gente de fuera que necesite aparcar su coche durante varios días.

4. Alquila tu coche

En línea con lo anterior, también existe la posibilidad de alquilar tu coche cuando no lo estés utilizando. Si eres una persona que tiene el vehículo prácticamente parado durante gran parte del año, alquilarlo a personas que lo necesiten es una alternativa idónea para ganar dinero. Para hacerlo, existen plataformas que garantizan la seguridad, tanto de la persona que cede el coche, como de quien paga por alquilarlo.

Tanto es así que hay quienes han instalado un dispositivo en su vehículo para convertirlo en inteligente, permitiendo que no haga falta el uso de llaves y que el coche se abra a través de una aplicación móvil.

5. Apuesta por el 'carpooling'

Entre las tendencias en alza en el sector automovilístico, el 'carpooling' es una de las que ha arrasado en los últimos años. El concepto consiste en compartir coche con viajeros que quieran hacer la misma ruta o llegar al mismo destino que tú. Algo que sirve, tanto para viajes largos, a través de aplicaciones como el conocido BlaBlaCar, como para trayectos cortos.

En este último caso, el objetivo es que personas que se dirigen todos los días al mismo punto por trabajo, compras u otro motivo similar, compartan el coche, así como los gastos de combustible.