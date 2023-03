Bugatti es una de las marcas más exclusivas del mundo en fabricación de automóviles. Esta casa francesa, antes alemana, fundada por un diseñador italiano ha dado al mundo de la automoción algunos de los vehículos más exclusivos (y caros) del mercado. No es de extrañar que sea un fabricante recurrente en los garajes de actores, cantantes y, en definitiva, famosos en general.

Como otras marcas de lujo, que buscan exclusividad y buena publicidad, Bugatti también tiene una lista negra con gente a la que nunca le venderá uno de sus exclusivos coches, aunque tengan todo el dinero del mundo. Y es que para la marca de lujo el dinero no lo es todo: la reputación del conductor y su comportamiento con el coche son determinantes para poder conducir un Bugatti.

Así, todos aquellos que la marca ha considerado no aptos para representar su imagen se encuentran con la imposibilidad de comprar un Bugatti. Es el caso, por ejemplo, de Tom Cruise, gran aficionado a estas máquinas.

El eterno actor de Misión Imposible siempre ha mostrado su gusto por los Bugatti de manera pública, pero desde que, en 2006, en el estreno de Misión Imposible III no supiera abrir la puerta de su Bugatti Veyron a la primera, quedó vetado por la marca. La razón sería que dejó en mal lugar al coche, ya que muchos usuarios que vieron las imágenes habrían criticado el diseño si tanto costaba abrir una puerta.

Famosos que revendieron su Bugatti

Simon Cowell SIMONCOWELL / INSTAGRAM

Simon Cowell, el conocido jurado de talen shows, también perdió su derecho a comprar Bugattis cuando vendió su Veryon con apenas seis años de antigüedad y solo 2.000 kilómetros acumulados. A la marca no le gustó nada este gesto y, desde entonces, se niega a vender un coche a Cowell.

Lo mismo sucedió con Floyd Mayweather Jr., quien vendió sus dos Bugatti apenas un par de años después de comprarlos, alegando que no lo habían convencido. Y menos mal, porque ya no podría volver a comprarse uno si quisiera. En esta línea de reventas que no gustan a Bugatti está también el expiloto de carreras Jenson Button, que puso a la venta el suyo recién comprado y con 2.500 kilómetros recorridos.

Veto por conducir ebrio

El rapero estadounidense Flo Rida, en la cuarta edición de los Latin American Music Awards (Latin AMAs). David Amador Rivera / EFE

Por último, la actitud al volante importa y mucho. El rapero Flo Rida fue detenido conduciendo ebrio al volante de su Bugatti Veyron. La notica salió en todos los medios y una marca de lujo como Bugatti cuida mucho de su imagen pública. Obviamente, este tipo de sucesos no son lo que están buscando para aparecer en prensa y, para cortar de raíz el problema, le quitaron a Flo Rida el derecho a comprarse un nuevo Bugatti.