¿Está permitido lavar el coche en la calle? La multa a la que podrías enfrentarte

El calor ha llegado y con él, la Operación Salida, en la que cada año se desplazan millones de conductores por las carreteras de toda España. La mayoría de ellos, antes de comenzar el trayecto hacia su destino vacacional, optan por lavar el coche para no viajar durante muchas horas con el vehículo sucio.

Además, con la llegada del verano y del buen tiempo, muchos usuarios optan por limpiar el coche justo fuera de sus domicilios en lugar de llevarlos a estaciones de servicio que tengan puestos de lavado destinados a realizar la misma función. Esta práctica tiene lugar especialmente en pueblos, y se viene llevando a cabo desde hace mucho tiempo, pero, ¿está permitido hacerlo?

Reglamento General de la Circulación

Lavar el coche justo a las afueras del domicilio es un concepto que está recogido en el Reglamento General de la Circulación, que indica la prohibición de "arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos o deteriorar aquella o sus instalaciones".

Lavar el coche en la vía pública puede ensuciarla, y, por lo tanto, es objeto de sanción. Pixabay

En ese punto, por lo tanto, se estipula que limpiar el coche en la calzada o justo fuera del domicilio no está permitido en España. ¿La razón? Pues porque se ensucia la vía pública. En la mayoría de los casos no suele ocurrir nada, aunque los conductores deben saber que se enfrentan a una sanción económica.

La cuantía de la multa la decide cada ayuntamiento, aunque es cierto que en los municipios rara vez se suelen imponer sanciones por este tipo de acciones. En el caso de que sucediese, la sanción económica será más pequeña en los pueblos que en las ciudades más grandes. Esa penalización puede ir desde los 30 euros hasta los 3.000 euros.

Para asegurarse de que no se recibe ninguna multa, lo mejor es ir a un lavadero. Public Domain

¿Es obligatorio llevar el coche limpio?

Que no esté permitido lavar el coche en la calle no es justificación para llevarlo sucio. Ese mismo reglamento también indica que el vehículo debe estar limpio en todo momento, lo que no quiere decir que esté reluciente. Se refiere a que debe haber ciertos elementos del automóvil, cuya funcionalidad se vea perjudicada por la suciedad, bien visibles.

Por ejemplo, se debe llevar visible la placa de matrícula para que se pueda identificar el vehículo, así como los cristales. Si no lo están, la multa puede ascender hasta los 200 euros. Y si está hecho a propósito, esa cifra puede ascender hasta varios miles de euros, así como la retirada de puntos del carnet de conducir.