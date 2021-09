El nuevo Jeep Grand Cherokee está listo y tendrá versión híbrida enchufable

Era cuestión de tiempo y el momento ha llegado: Jeep ha anunciado el lanzamiento del nuevo Grand Cherokee “corto”, el que se venderá en Europa, y la principal novedad es que tendrá por primera vez versión híbrida enchufable 4xe, uniéndose así a los modelos Compass, Renegade y Wrangler.

Este modelo mide 4,9 metros de longitud frente a los 5,2 de la variante de batalla larga y de siete plazas presentada hace unos meses para el mercado norteamericano, pero su imagen lógicamente tiene similitudes.

Así, destaca por la fortaleza de las formas, aunque los ángulos se han suavizado ligeramente y mantiene el frontal con la típica calandra de Jeep. Por detrás destaca el portón y unas ópticas finas y horizontales unidas entre sí.

En cuanto al interior, el diseño da un enorme paso adelante, como también la calidad de los acabados y materiales. Las soluciones digitales crecen en número, siendo posible añadir a las pantallas de 10 pulgadas del cuadro de instrumentos y del sistema multimedia Uconnect 5 otra para el copiloto e incluso unas de alta definición para los pasajeros.

Jeep Grand Cherokee. JEEP

De momento se han anunciado tres opciones mecánicas, dos gasolina con 293 y 357 caballos, y una híbrida enchufable, la única que tiene asegurada hoy su presencia en Europa, con lo mejor de la tecnología 4xe en cuanto a dinamismo y capacidad fuera del asfalto.

El Jeep Grand Cherokee 4xe tendrá una potencia combinada de 375 caballos fruto de un propulsor gasolina de 2 litros y 272 caballos y dos motores eléctricos. En combinación con la batería de 17 kWh, la autonomía eléctrica estará en torno a los 40 kilómetros, lo suficiente para ser catalogado con la etiqueta “Cero” de la DGT. El sistema híbrido cuenta con tres modos de gestión, Hybrid, Electric y eSave, esta última para preservar la energía eléctrica.

La transmisión en todas las versiones es automática de 8 velocidades, y en cuanto a los sistemas de tracción, en los que Jeep es especialista, en función de la versión, necesidades y el uso estarán disponibles tres opciones, Quadra-Trac I, Quadra-Trac II y Quadra-Drive II, que se combinan con el sistema Selec-Terrain y sus perfiles programados para conducir de forma óptima por asfalto, barro, nieve o rocas. Adicionalmente, las versiones más altas y especializadas pueden montar la suspensión neumática Quadra-Lift. Con ella la altura de la carrocería al suelo se puede elevar hasta los 28,7 mm y obtener una altura de vadeo de 61 cm.

La variante Trailhawk es la más adaptada a la conducción off road y gracias a su sistema de tracción y a su suspensión neumática es capaz por transitar por lugares complicados. JEEP

Otro apartado en el que destaca este renovado modelo es en el de seguridad y ayudas a la conducción, y por ello no faltará en su equipamiento el control de crucero adaptativo con función Stop & Go, el asistente de mantenimiento de carril, detector de fatiga, detector de vehículos en ángulo muerto o el sistema de visión nocturna sensible a la presencia de peatones o animales en el entorno.

La estructura de la gama (todavía no definida para Europa) está compuesta por las versiones Limited, Overland, Summit, Summit Reserve y Trailhawk, siendo esta última la más adaptada a las condiciones todo terreno al integrar el sistema de tracción Quadra Drive II con diferencial electrónico trasero, la suspensión neumática Quadra-Lift y un selector de velocidad automatizado para maniobras off road.