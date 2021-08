El iX3, el SUV eléctrico de BMW, se pone al día un año después de ver la luz

El SUV de tamaño medio de BMW, el X3, se ha puesto al día y estará a la venta a partir de septiembre. Aunque la base del modelo es la misma, la versión eléctrica iX3 se presentó hace tan solo un año, y ahora BMW anuncia su actualización con los cambios de su homólogo y algunos propios. Eso sí, para adquirir el nuevo iX3 habrá que esperar a otoño, aunque los pedidos ya están abiertos.

Estéticamente, los cambios principales afectan a las entradas de aire de los paragolpes y a la nueva firma lumínica LED sobre unos faros más estilizados, mientras que por detrás destacan las ópticas con efecto “3D”. Eso sí, en esta variante eléctrica se mantienen los sutiles detalles decorativos en azul que lo identifican como portador de tecnología sostenible.

Por dentro, las modificaciones son mínimas, solo un nuevo diseño de los aireadores, la reubicación del botón de arranque en la consola central y la inclusión de un nuevo cuadro digital que mantiene y completa la configuración específica con información sobre el sistema eléctrico. Por su parte, el sistema de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas se mantiene como parte del equipamiento original.

Los aireadores cambian de diseño y se reubican algunos mandos en el interior. BMW

En cuanto a la mecánica, esta sigue fiel a la única opción con la que se lanzó el año pasado el iX3, esto es, un propulsor de 210 kW (286 CV) con una batería de 74 kWh que le permite superar los 460 kilómetros de autonomía. Ahora bien, el SUV bávaro admite como novedad cargas de hasta 150 kW, con lo que en solo 10 minutos se puede obtener energía para recorrer más de 100 kilómetros y llegar al 80% en poco más de media hora.

En cuanto a equipamiento, el acabado de entrada Inspiring presenta los detalles deportivos de M Sport, incluyendo las llantas de 19 pulgadas, la suspensión adaptativa o los asientos, mientras que el más completo Impressive añade llantas de 20”, Head-Up Display o sistema de sonido Harman Kardon, entre otros muchos elementos.

Por supuesto, en ayudas a la conducción no se queda corto y ofrece de serie, por ejemplo, asistente de carril, control de crucero con función stop and go, asistente de velocidad con monitorización de ruta y cámaras para el aparcamiento.

A pesar de los cambios, el precio se mantiene inalterable y arranca en los 77.300 euros, según el configurador de BMW, que ya opera con este nuevo modelo. La variante Impresive está disponible desde 78.650 euros.