El Cupra Tavascan, su primer SUV 100% eléctrico, ya tiene precios en España

Cupra continúa su ofensiva de producto con el lanzamiento del Tavascan, el primer SUV coupé 100% eléctrico de la marca española que, ahora, ya acepta pedidos.

El Tavascan representa el impulso del nuevo y atractivo lenguaje de diseño de la marca. En el exterior ofrece proporciones atléticas y deportivas; con un frontal dotado de faros Matrix LED con firma lumínica de tres triángulos, y un interior que desde la marca denominan 'una obra de arquitectura' gracias a la característica espina dorsal y a otros elementos como las discretas salidas del climatizador casi invisibles, o la iluminación ambiental que va un paso más allá y se extiende por el guarnecido de las puertas además del salpicadero.

Se ofrece en dos versiones: Endurance y VZ. CUPRA

Como SUV orientado a los apasionados del motor, el Cupra Tavascan incorpora la tecnología de Control de Chasis Adaptativo (DCC Sport), suspensión deportiva y una dirección progresiva. Estos elementos, sumados a los neumáticos de altas prestaciones montados en llantas de aleación forjadas de hasta 21 pulgadas, que estarán disponibles próximamente, ofrecen una experiencia de conducción única y muy deportiva.

Dos potencias y tracción trasera o total

El primer SUV coupé totalmente eléctrico de Cupra llega al mercado con dos niveles de potencia. El primero recibe el nombre de Endurance, y cuenta con 210 kW (286 CV) y 545 Nm de par máximo sobre el tren trasero. Este utiliza un paquete de baterías de iones de litio de química N-M-C de alto rendimiento con una capacidad neta de 77 kWh, proporcionando una gran autonomía de hasta 568 kilómetros; mientras que su aceleración de 0 a 100 km/h es de tan sólo 6,8 segundos.

El Endurance tiene tracción trasera y 286 CV, y el VZ 340 CV y tracción total. CUPRA

Por otro lado encontramos la variante VZ, la más alta de gama, que cuenta con 250 kW (340 CV) de potencia conjunta. Asimismo, esta versión monta dos motores, uno en cada eje, por lo que dispone de tracción total. De esta manera combina las mejores prestaciones con una motricidad óptima, al mismo tiempo que sus prestaciones no hacen que se vea comprometida la eficiencia, ya que alcanza una autonomía de hasta 522 kilómetros gracias a la misma batería de 77 kWh de capacidad neta. Por su parte, esta versión es capaz de cubrir el 0 a 100 km/ en sólo 5,5 segundos.

Equipamiento de vanguardia

La deportividad del nuevo Tavascan sobresale desde la primera mirada. De serie y desde el nivel de acceso Endurance, incluye volante deportivo con botones satélite, asientos tipo baquet, y selector de modos de conducción Cupra Drive Profile, entre otros. La versión VZ añade el control de chasis adaptativo (DCC), el modo Cupra, y, por supuesto, la tracción total gracias al motor dual. El Endurance incluye llantas de aleación de 19 pulgadas, que son de 20 o de 21 forjadas, que estarán disponibles próximamente, en el VZ.

El interior estrena una pantalla central de 15 pulgadas, la más grande vista en un Cupra. CUPRA

La digitalización de su habitáculo también es un elemento clave. El nuevo modelo integra siempre de serie un sistema de info-entretenimiento con pantalla de 15 pulgadas, la más grande montada hasta la fecha en un Cupra; altamente personalizable y con una nueva interfaz hombre-máquina (HMI) con un control deslizante retroiluminado. Además, todas las versiones cuentan también con conexión Apple CarPlay y Android Auto inalámbrica. El cuadro de instrumentos Digital Cockpit es de 5,3 pulgadas y, en la versión VZ First Edition, también se ofrece el Head-Up Display con realidad aumentada sobre el parabrisas.

En términos de seguridad, el Tavascan cuenta de serie, desde su versión de acceso, con un nivel de conducción autónoma de Nivel 2, gracias al Connected Travel Assist. También incluye los faros Full LED (que añaden la tecnología Matrix LED, de serie en el VZ y opcional en el Endurance), el reconocimiento de señales de tráfico, el asistente de ángulo muerto, el asistente de salida, el sistema de alerta de tráfico posterior, asistente de luces automáticas Light Assist, detector de fatiga, o el asistente de precolisión, que prepara el coche ante un inminente peligro para mitigar los daños de los pasajeros.

La autonomía del Tavascan va desde los 522 a los 568 kilómetros. CUPRA

En cuanto al confort, el Tavascan Endurance First Edition ya cuenta con el Intelligent Park Assist con función memoria (que memoriza los recorridos de aparcamiento para realizarlos de forma autónoma mediante conexión GPS), el Remote Park Assist (que permite aparcar desde fuera del vehículo utilizando la App My Cupra), el climatizador de tres zonas, o la cámara de visión trasera, entre otros. En el VZ First Edition, la cámara de aparcamiento es 360º e incluye también techo panorámico.

Precios

Ahora bien, ¿cuánto costará el nuevo Tavascan 100% eléctrico en España? Pues el precio oficial que ha dado a conocer Cupra para nuestro país arranca en los 52.010 euros del Endurance versión 'First Edition' con 286 CV y tracción trasera, más barato, curiosamente, que el Endurance normal, que parte de 54.810 euros sin ayudas. Por otro lado, la versión VZ con 340 CV y tracción total y dos motores arranca en 65.060 euros, mientras que el VZ First Edition lo hace desde 65.760 euros.