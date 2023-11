BYD (Build Your Dreams), el gigante chino líder en ventas de eléctricos en su país, ya ofrece en España el nuevo Dolphin; un turismo del segmento C 100% eléctrico, como todo lo que comercializan en Europa, que nace como el 'hermano' compacto del BYD Atto 3, que ya probamos en 20Minutos hace unas semanas, pues comparten casi todo. Ahora, tras haberlo probado también en su presentación nacional, el Dolphin huele a que, según como esperan en BYD, será el modelo más vendido de la marca y el que suponga la entrada a conocer el universo BYD.

Se ofrece en dos acababados: Comfort (izquierda) y Design (derecha). BYD

Además de por su tecnología, el nuevo Dolphin tiene en su relación calidad-precio uno de sus principales aliados. Y es que pretenden que sea el modelo que acerque la movilidad eléctrica a un mayor número de conductores de manera asequible. En su versión Comfort (está disponible como Comfort o Design), que cuenta con una potencia de 204 CV, con una batería de 60,4 kWh, y con una autonomía de 427 kilómetros (565 en ciclo urbano), está a la venta por 35.690 euros, cifra que se reduce hasta los 32.690 euros con la campaña promocional válida hasta el 31 de diciembre de 2023, pero que puede llegar a bajar hasta los 24.480 euros para todos aquellos que se acojan al Plan Moves III. Por cierto, BYD ofrece además la posibilidad de adelantar al cliente las ayudas del Moves sin intereses en caso de financiar el vehículo, por lo que no tendremos que esperar a que se nos de ese dinero pasados año y medio o dos, como está acostumbrando a suceder generalmente...

Tiene 204 CV de potencia y una autonomía de 427 kilómetros. BYD

Por otro lado, el acabado Design, que es el actual tope de gama, cuenta con las mismas especificaciones técnicas del Comfort, pero añade a su equipamiento de serie techo panorámico, cristales de privacidad en las plazas traseras, pintura bitono y carga inalámbrica para smartphones. Tras acogerse al Moves III y beneficiarse de todos los descuentos de marca, el precio de partida de este Dolphin Design es de 26.480 euros. Al igual que el Comfort, puede cargarse con corriente alterna hasta a 11 kW y con corriente continua hasta a 88 kW (del 30 al 80% en 29 minutos). Por cierto, tiene también carga bidireccional, por lo que podremos enchufar al coche un patinete eléctrico, por ejemplo, para cargarlo allá donde estemos.

El acabado Design puede elegirse con pintura bitono. BYD

En común tienen un equipamiento de serie que incluye elementos como la frenada automática de emergencia, aviso de colisión trasera, asistente de mantenimiento en el carril, control de crucero adaptativo, cámara de 360º, reconocimiento de señales de tráfico, asientos delanteros eléctricos y calefactados o tapicería de piel vegana entre otros.

El interior del BYD Dolphin está dominado por su gran pantalla central. BYD

Más adelante, en el primer trimestre de 2024, BYD ampliará la gama del Dolphin con las versiones Active de 95 CV, batería de 44,9 kWh y una autonomía combinada de 340 kilómetros; y Boost, con 177 CV, batería de 44,9 kWh y 310 kilómetros de alcance eléctrico.

La pantalla central del Dolphin es giratoria, como en el Atto 3. BYD

En cuanto a su diseño, el Dolphin es el primero en adoptar el lenguaje de diseño 'Ocean Aesthetics' de BYD. También monta la Blade Battery de la marca china, un elemento que es de serie en toda su gama y que sobresale por su seguridad, compacidad y rendimiento; fruto de más de 28 años de investigación y desarrollo de baterías por parte de BYD. También monta una bomba de calor integrada de alta eficiencia, que también forma parte del equipamiento de serie, y que es capaz de aumentar la eficiencia térmica en invierno hasta en un 15%.

Primera prueba de conducción

En 20Minutos hemos podido ya ponernos a sus mandos y probar, en forma de primer contacto, cómo es y cómo va este nuevo BYD Dolphin. Con unas dimensiones de 4.290 milímetros de longitud, 1.770 de anchura, 1.570 de altura, y una batalla de 2.700 milímetros, una de sus virtudes más evidentes nada más subirte es el gran espacio interior. Sus asientos son de corte deportivo, aunque no se olvidan de la ergonomía, y están tapizados en cuero vegano. Los delanteros están calefactados y cuentan con ajuste eléctrico. También destaca en esta zona delantera la gran pantalla central giratoria, la misma que encontramos en el Atto 3 y que se ve y responde de una manera extraordinaria, con una fluidez y una rapidez que pocos fabricantes ofrecen, la verdad. El resto de elementos tienen buenos tactos, materiales de buena calidad y ajustes más que correctos.

El Dolphin cuenta con carga bidireccional. BYD

En las plazas traseras dispone de un amplio espacio para las piernas. Como pequeño punto negativo encontramos en los reposacabezas delanteros, que van integrados en el asiento y son bastante amplios, un elemento algo molesto para ver lo que sucede delante, por lo que los ocupantes de estas plazas no tienen una buena visibilidad, haciendo que algunas personas lo encuentren molesto si tienden a marearse detrás; aunque es un tema habitual en muchos modelos que optan por los asientos con los reposacabezas integrados, no es cosa de BYD. El maletero, por su parte, es algo justo, con 345 litros, pero tratándose de un compacto eminentemente urbano, la cifra está en la línea del segmento. Eso sí, delante no dispone de ningún espacio extra bajo el capó como sí ofrecen otros eléctricos diseñados desde 0 como tal.

Su maletero tiene una capacidad de 345 litros. BYD

En cuanto a las sensaciones al volante, el Dolphin se siente muy parecido al Atto 3, incluso la posición de conducción no dista mucho del SUV, porque vas sentado bastante alto para el tipo de coche que es y su capó, pequeño y curvado hacia abajo, hace que tenga una muy buena visibilidad de lo que sucede delante. Ahora bien, en curva va algo más plantado y la frenada se siente, si bien parecida, ligeramente más equilibrada. Los asientos con confortables, un poco blandos para mi gusto, porque en largas distancias quizá fatiguen algo más que unos más firmes, pero muy cómodos para el día a día.

Con descuentos, el Dolphin arranca en España en 24.480 euros. BYD

El apartado tecnológico es sobresaliente, pocos vehículos te dan tanto por tan 'poco'. Y es que no solo hablamos de un 100% eléctrico con etiqueta 0 por menos de 25.000 euros, hablamos también de un modelo que tiene unas calidades interiores muy destacadas, un espacio interior amplio para el tamaño, una pantalla central que poco tendrá que envidiar a la tablet que usas en casa para ver Netflix, un buen puñado de ayudas a la conducción para hacer el día a día más fácil, cámaras con una calidad de imagen digna de un segmento superior, una autonomía eléctrica que supera los 400 kilómetros... El Dolphin huele a superventas, y eso lo sabe BYD, pues aunque a España llega ahora, el compacto eléctrico lleva ya más de 500.000 unidades vendidas en otros mercados.