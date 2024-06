¿Con cuál te quedarías tú? Probamos el Toyota Corolla Cross, un SUV que, por precio, choca con un titán interno: el RAV4

Está claro que la tendencia de adquirir un SUV no decae entre los españoles, y cada vez más gente opta por esta silueta a la hora de comprarse un coche nuevo, en parte porque también las marcas ofrecen cada vez más en su catálogo en detrimento de otros segmentos como las berlinas, los compactos o los monovolúmenes. De hecho, hay alguna marca, como es el caso de Toyota, que tiene tanta oferta en este segmento SUV, que a veces cuesta encontrarles el sitio, como es el caso del modelo probado esta semana en 20Minutos: el Corolla Cross.

Se ofrece con dos niveles de potencia: 140H y 200H (140 y 200 CV). TOYOTA

Y es que como su propio nombre ya deja intuir, el Corolla Cross está un paso por encima del Yaris Cross, pero uno por debajo del RAV4, aunque por tamaño estaría más entre este último y un C-HR. Sin embargo, aunque del Yaris Cross si se distancia por precio, tamaño y prestaciones, del RAV4 no lo hace por mucho, siendo algo extraño que se sitúen tan cerca uno del otro, porque el Rav4 es más coche, más espacioso, tiene unas calidades superiores, consume prácticamente igual, puede tener tracción total y mecánicas PHEV y cuesta prácticamente igual. Así que, ¿tiene sentido este Corolla Cross en la gama de Toyota? Estas son sus claves.

1. Su confort

El confort de marcha es uno de sus puntos fuertes, con una suspensión comodísima. TOYOTA

Puede que sólo parezca el hermano mayor del Yaris Cross, pero el Corolla Cross sube bastante el nivel en cuanto a confort general de marcha. La suspensión es uno de los elementos que más destacan, siendo verdaderamente cómoda para el día a día, absorbiendo con soltura todas las imperfecciones, teniendo el tarado perfectamente ajustado para el uso en ciudad y no comprometiendo en exceso su paso por curva. Pero, además, los asientos son también cómodos, algo menos refinados que los de un RAV4, pero cómodos y con bastante ajuste. También se nota una buena insonorización, una visibilidad buena con sus grandes zonas acristaladas y un comportamiento general del vehículo correcto.

2. Su espacio interior

El espacio interior es generoso, con un maletero de 414 litros. TOYOTA

Mide 4,46 metros de largo por los 4,6 de un RAV4, 1,82 de ancho por los 1,85 metros del RAV4, y tiene un maletero de 414 litros por los 580 de su hermano mayor, pero lo cierto es que el espacio interior es más que generoso para 5 ocupantes. Las plazas delanteras son amplias, con buen espacio para las piernas a pesar de su voluminoso salpicadero, y las traseras son confortables para adultos, tanto por espacio para las piernas como por espacio para la cabeza, y además pueden reclinarse los respaldos de esta segunda fila para hacer más cómodo el viaje a los ocupantes o, si no se lleva a nadie, ampliar el espacio de carga. El maletero es donde realmente sí se nota una diferencia palpable con el RAV4, pero es correcto para su segmento.

3. Su relación potencia-consumo

Los consumos homologados son de 5 y 5,1 l/100 km en 140 y 200H respectivamente. TOYOTA

Uno de los puntos fuertes del Corolla Cross es su consumo, sobre todo respecto a la potencia que nos ofrece. Se ofrece en dos versiones, 140H y 200H, ambas híbridas con etiqueta Eco de la DGT, la primera con 140 CV y la segunda con 200. Pero lo interesante es que, aunque ambas mueven a este SUV medio con soltura, esto no se ve reflejado en unos consumos típicos de este tipo de vehículos, que suelen rondar los 6-7 l/100 km. El Corolla Cross se conforma con unos pírricos 5 y 5,1 l/100 km de consumo medio homologado respectivamente. Y si hay algo que son los japoneses, es honestos, porque es exactamente lo que hemos sacado nosotros en la prueba durante la semana; ni más, ni menos. Y no hemos tenido especial cuidado con él, hemos realizado una conducción realista, haciendo uso del aire acondicionado, etc.

4. Su equipamiento a bordo

El equipamiento de serie es muy completo, como acostumbra a hacer Toyota. TOYOTA

A nivel tecnológico y de equipamiento de serie, el Corolla Cross puede presumir de algo muy bueno que caracteriza a Toyota; todos sus modelos comparten multitud de equipamiento de primer nivel; desde un asequible Yaris a un RAV4. El Corolla Cross cuenta con pantalla central táctil de 10,5 pulgadas, cuadro de instrumentación digital de 12,3 pulgadas totalmente personalizable, conexión inalámbrica con el móvil vía Apple CarPlay y con cable para Android Auto, cámara de visión trasera, centrado de carril, asientos traseros reclinables, reconocimiento de señales de tráfico, airbag entre las plazas delanteras, detección de vehículos en el ángulo muerto… Muy completo.

5. Su precio

El Toyota Corolla Cross, arriba, y el Toyota RAV4, abajo. TOYOTA

Ahora bien, aunque el Corolla Cross nos parece un coche muy racional, con unos consumos excelentes, un tamaño correcto para 5 ocupantes, un buen maletero, un confort de marcha excelente, un equipamiento de serie más que interesante y la ventajosa etiqueta Eco de la DGT en su parabrisas, en la gama ya hay otro SUV que cumple con todo esto y que suma más espacio, más maletero, mejores acabados, más potencia y unos consumos prácticamente iguales; el RAV4.

El Corolla Cross arranca en 36.499 euros, mientras que el RAV4 en 38.000. TOYOTA

Y es que el Corolla Cross está posicionado con un precio de salida de 36.499 euros, mientras que el RAV4 sólo es 1.500 euros más caro, arrancando en 38.000 euros. Esta es, creemos, la razón principal por la que no vemos las calles inundadas de Corolla Cross y sí de RAV4, porque, prácticamente a igualdad de precios, un RAV4 es más en casi todo, siendo el Corolla Cross un muy buen coche, todo sea dicho. Sin embargo, la relación entre el precio y lo que te llevas a casa, es mejor en el RAV4, que además, tiene opción de ser híbrido enchufable (etiqueta Cero).