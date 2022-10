Coches baratos en las subastas del BOE en noviembre: un Corsa-e por 8.000 euros y un BMW 525D por 2.800 euros

Un mes más, hacemos un repaso por algunas de las subastas del portal del BOE más interesantes. Los vehículos que se ofertan en esta página provienen de embargos de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, de ejecuciones de deudas o procesos judiciales, entre otras fuentes. Para poder entrar y pujar por ellos es necesario registrarse, mediante un certificado electrónico o un DNI-e, en la página de las subastas (haciendo clic aquí).

A lo largo de este mes de noviembre caducarán y se abrirán diferentes subastas de vehículos de distinta categoría y precio. Aunque algunos puedan no ser una muy buena opción, sirvan para piezas y repuestos o requieran un gran trabajo de mantenimiento y restauración; otros pueden convertirse en una verdadera ganga.

Por ejemplo, hasta el próximo 9 de noviembre está disponible en el portal un Corsa eléctrico, matriculado en 2019, por 8.300 euros de valor de subasta. Es posible que el precio ya haya subido durante el proceso de puja y, además, no poco, ya que el tramo entre pujas en esta subasta es de 500 euros. Lo bueno de este vehículo es que se puede visitar en la Zona Franca de Santander, pero habrá que pagar los 450 euros de coste del depósito.

Vehículos a partir de 1.600 euros

Si se quiere conseguir un gran modelo a un precio muy bajo, hasta el próximo 17 de noviembre está abierta la puja por un BMW 525 D MAN, diésel, por 2.800 euros de partida. Los tramos entre pujas en este caso son de 200 euros y el importe del depósito alcanza los 140 euros. El vehículo se matriculó por primera vez en el 2003.

Las subastas del BOE también son un gran escaparate donde conseguir vehículos comerciales a un precio más económico que de nueva compra. Por ejemplo, está activa la subasta de una Volkswagen Caddy Kombi de 2009 por un valor de subasta de 1.623,87 euros, con importe de depósito de 81,19 euros. Este vehículo se puede visitar bajo consulta a la entidad gestora de la subasta.

Por último, hasta el próximo día 7 estará activa la subasta de un Mercedes Benz C 180 Kompressor matriculado en el 2004 por un valor de subasta de 2.000 euros, aunque no hay información disponible sobre visitas antes de la puja o la disponibilidad de la documentación. Cabe recordar, en este caso, que no todos los vehículos subastados en el BOE se entregan con las correspondientes o documentos.