Catadióptrico: la pieza del coche que pasa desapercibida y te puede impedir superar la ITV

Hay muchas ocasiones en las que los conductores, en España, no pasan la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) por piezas que no sabían que existían hasta ese momento. Una de ellas es el catadióptrico, que, a pesar de que suene difícil, es fundamental en un vehículo, tanto en coches como en motos, ciclomotores, etc.

En el caso de los automóviles, se deben llevar obligatoriamente dos de estas piezas en la parte trasera, aunque hay ciertos modelos en los que otro par se sitúa en la zona frontal, e incluso en el lateral del coche. Estos catadióptricos, cuya ausencia pueden provocar un informe desfavorable de la ITV, tienen una función muy específica.

¿Qué es un catadióptrico?

Catadióptrico de un coche. Pixabay

Un catadióptrico, tal y como lo define la DGT, es un dispositivo que refleja la luz procedente de una fuente luminosa. De esta forma, se detecta la presencia de un vehículo y sus dimensiones. En otras palabras, un elemento de señalización que refleja la luz de otro automóvil cuando este ilumina el coche y, por lo tanto, es esencial para una buena visibilidad.

Esta pieza es perfectamente reconocible en la noche por cualquier usuario en la carretera, ya que toda la luz de los faros, sobre todo si es LED, recae sobre este catadióptrico, y se refleja de nuevo hacia el propio conductor del vehículo. Las señales o los chalecos reflectantes son un ejemplo de cómo funciona este tipo de elementos.

Esto ayuda a indicar la presencia de otro vehículo, además de distinguir y reconocer su tamaño, así como la dirección de la que proviene la luz. Su función es crucial para los viajes nocturnos, ya que el sistema de iluminación de los coches permite circular de forma segura.

La multa por no llevar el catadióptrico

La sanción económica por no llevar estas piezas o si están deterioradas asciende hasta 200 euros, ya que se trata de una falta grave. El no tener los catadióptricos no solo pone en peligro la seguridad del propio conductor del vehículo, sino también la del resto de usuarios.

¿Es obligatoria en otros vehículos?

No solo los coches están obligados a llevar este tipo de elementos, sino que otro tipo de vehículos también lo están. Las motos tiene que llevar al menos uno en la parte trasera, al igual que las bicicletas. Por otra parte, los camiones, tractores y remolques deben portar dos catadióptricos detrás, y en el caso de estos últimos tienen que ser de forma triangular.