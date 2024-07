Al volante del renovado Kia Picanto; un utilitario de lo más interesante y que arranca en poco más de 16.000 euros

El Kia Picanto llegó al mercado en 2004, y en estos 20 años de historia que atesora ya a sus espaldas, el pequeño modelo coreano ha sabido diferenciarse y traer color a la gama. Así, el Picanto es uno de los coches más reconocibles de Kia, según nos detallaban sus responsables, y también uno de los más vendidos en numerosas regiones a lo largo y ancho del mundo.

Ahora, el utilitario se renueva y, aunque no es un coche completamente nuevo, sino un rediseño del actual, lo parece, porque los cambios son totales. En 20Minutos ya pudimos verlo en Madrid en su presentación nacional, pero ahora ha tocado el turno de la conducción, una primera toma de contacto para la prensa que se ha saldado con una ruta de algo más de una hora y media por la capital de España. Esto es lo que más, y lo que menos, nos ha gustado del renovado Kia Picanto.

1. Su nueva imagen (nos gusta)

El Picanto estrena cuatro nuevos colores y este verde es gratis. KIA

Normalmente, cuando una marca actualiza un modelo, los cambios estéticos suelen ser sutiles, cambiando ligeramente las luces, quizá añadiendo tecnología nueva en esta materia (luces LED, por ejemplo), pequeños retoques en la parrilla, quizá unas nuevas llantas, algún color nuevo, más tecnología en el interior. Sin embargo, Kia ha decidido tirar la casa por la ventana con el Picanto y lo ha dotado de una imagen completamente nueva, más agresiva y mucho más dinámica que antes. Los faros delanteros cambian por completo, con una tira luminosa LED que recorre todo el ancho del vehículo, tanto delante como detrás (en la zaga sólo se enciende en el acabado GT Line, si no optamos por este, será un reflector), un capó más elevado, paragolpes nuevos, difusor trasero de nueva factura, llantas de hasta 16 pulgadas con diseños muy originales, cuatro nuevos colores, entre los que destaca el Adventurous Green, el de las fotos que, por cierto, es gratis, etc. Un cambio total que hace que el Picanto parezca otro coche.

2. Su espacio interior (nos gusta)

El maletero del Picanto ofrece 255 litros, una buena cifra en su segmento. KIA

Es un coche urbano, no va a ser una limusina, pero para su tamaño exterior (3,6 metros de largo; 1,6 de ancho y 1,5 de alto), el Picanto aprovecha muy bien el espacio interior. Y es que cada vez son menos las marcas que venden coches de este tipo: pequeños, urbanos y asequibles, y por eso nos gusta tener la opción de contar con un vehículo que cumple con casi todo para el día a día, a un precio razonable para el nivel del mercado actual. Cinco adultos no viajarán muy cómodos, pero para 4 ocupantes hay espacio suficiente, y su maletero tiene 255 litros, que no está nada mal para el segmento.

3. Su sencillez (nos gusta)

Estrena pantalla de 8 pulgadas, cuadro digital y muchos ADAS de serie. KIA

Ni portón eléctrico, ni conducción autónoma. El Picanto es un coche de los de toda la vida, pero con tecnología actual. Dispone de múltiples elementos que lo hacen muy cómodo para el día a día; desde pantalla táctil de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, a control de arranque en pendientes, pasando por luces LED en toda la gama, los últimos ADAS de Kia de serie (muchos más que los que suelen llevar sus rivales del segmento), control de crucero, etc. Sin embargo, el Picanto también tiene ese toque de 'vieja escuela' con los plásticos duros que aseguran gran resistencia al paso del tiempo, cambio manual con buen tacto, dirección y frenos que transmiten algo más que lo que acostumbran a hacer muchos modelos actuales, etc. Nos gusta ver cómo algunos fabricantes siguen apostando por coches pequeños, prácticos, sencillos y que cumplen con su cometido sin querer abarcarlo todo y terminar haciéndolo todo a medias.

4. Su conducción (nos gusta)

Se ofrece con dos motores gasolina: 1.0 con 63 CV y 1.2 con 79; ambos con etiqueta C. KIA

El Picanto es un coche cómodo, con una suspensión que tirá más hacia el lado confortable que dinámico, incluso en la variante GT Line que probamos, pero que no se olvida de su función principal: ser práctico y ágil en la ciudad. Kia ha sabido mantener la esencia del Picanto con esta renovada generación, siendo un modelo con el que moverse con soltura y agilidad por la ciudad no es complicado. Además, su reducido tamaño hace que entrar en aparcamientos subterráneos, aparcarlo en la calle o maniobrar en entornos estrechos, sea pan comido, incluso para el más torpe. También nos gusta el tacto de su cambio manual, que es el que yo cogería para este tipo de coches (hay otro automático en opción sólo para el acabado GT Line), porque consume menos; porque tiene un tacto agradable; porque la propia palanca está muy bien resuelta; y porque ya no es tan habitual encontrar modelos con cambio manual.

5. Sus mecánicas (podría mejorarse)

El Picanto es uno de los coches más ligeros del mercado: 985 kilos. KIA

Kia ha decidido rebajar la potencia del Picanto debido a las regulaciones europeas de emisiones, por lo que el renovado Picanto se ofrece ahora con dos motores gasolina: un 1.0 y un 1.2. El primero ofrece una potencia de 63 CV, mientras que el segundo alcanza los 79. Es cierto que, aunque las cifras parezcan cortas; que lo son, no se hacen notar tanto en conducción, porque el coche no responde mal debido a su bajo peso (985 kilos con cambio manual y motor 1.0), pero sí echamos de menos una etiqueta medioambiental Eco para este modelo, que le iría perfecta. Y es que al ser dos mecánicas gasolina puras, sólo pueden comprarse con la pegatina C, mientras que, si se hubiera añadido una microhibridación ligera, un sistema Mild-Hybrid que no hace apenas nada, como tiene un Fiat 500, por ejemplo, tendríamos una muy favorable etiqueta Eco en el parabrisas de este pequeñín.

6. Sus precios (Nos gusta)

Desde 16.592 euros puedes hacerte con un Kia Picanto. KIA

Desde 17.015 euros podemos hacernos con un Picanto 1.0 con acabado Concept, pudiendo pagar hasta 21.940 euros por un 1.2 con acabado GT Line y cambio automático. El Picanto con acabado GT Line más asequible empieza en 19.665 euros. Ahora bien, a este PVP se le resta el descuento promocional de cliente que ofrece Kia, por lo que el precio de partida de un Kia Picanto se queda en 16.592 euros; con el más caro arrancando en 21.500 euros.