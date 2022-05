A más de 400 kilómetros por hora: ¿Cuál es el coche más rápido del mundo?

Muchas son las cualidades que se buscan en un coche a la hora de comprar uno nuevo. La comodidad y la seguridad son dos de las más importantes, aunque también el consumo de combustible y la capacidad o el espacio del habitáculo son algunos de los requisitos que el comprador corriente necesita en su nuevo vehículo. También están aquellos que buscan un motor potente, bien sea por gusto o por necesidad, y un mínimo de caballos.

Y, por supuesto, están aquellos que quieren que su coche sea el más rápido de la carretera. Es cierto que esta característica puede ser poco práctica a la hora de circular por las carreteras y las ciudades, donde la velocidad está limitada por ley y bajo pena de multa económica, pero coches hay para todos los compradores y todos los gustos.

Los dos coches más rápidos

¿Cuál es el coche más rápido del mundo? Actualmente el título de disputa entre dos modelos y no por unas décimas de velocidad máxima, sino por un fallo a la hora de acreditar el récord. El Bugatti Chiron Super Sport 300+ alcanzó en 2019 una velocidad en circuito de 490,48 kilómetros por hora, por delante del hasta entonces campeón Koenigsegg Agera RS, con una velocidad registrada en 2017 de 457,94 km/h.

Sin embargo, este récord no fue acreditado por los Guinness World Records. En cambio, el SSC Tuatara consiguió la acreditación oficial de su marca de velocidad en 2021, cuando alcanzó los 455,28 kilómetros por hora no exentos de polémica. Durante las pruebas, se dice que se alcanzaron los 508 kilómetros por hora, pero hubo una serie de irregularidades durante el desarrollo de las mismas que obligaron a repetir las pruebas, certificando la marca de 455,28 km/h y quedando así como segundo coche más rápido del mundo, aunque no sin haberlo peleado.