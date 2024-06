240.000 euros, V8 de 740 CV, 2,6 toneladas y etiqueta Cero: tras probar el Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, ¿tiene sentido?

739 CV de potencia, 305 km/h de velocidad punta, un 0 a 100 km/h en 3,6 segundos, 2,6 toneladas de peso y etiqueta Cero. Todo esto en un SUV híbrido enchufable que, a priori, no tiene sentido alguno si nos atenemos a las cifras generales. Ahora bien, cuando en la ecuación entra la marca Porsche, lo que parece imposible comienza a no serlo tanto…

El Cayenne Turbo E-Hybrid GT pesa más de 2,6 toneladas. PORSCHE

Y es que estamos hablando del Cayenne Turbo Coupé E-Hybrid GT, una auténtica bestia que, por cierto, es el Cayenne más potente jamás creado, algo que nos ha hecho preguntarnos; ¿de verdad tiene sitio este aparato en un garaje de alguien racional? Pues bien, tras haberlo probado durante una semana, estos son los 'pros y los contras' de esta obra de la ingeniería automotriz.

Pro: por prestaciones no será...

Tiene 740 CV y puede alcanzar los 305 km/h de velocidad máxima. PORSCHE

Si con 740 CV bajo el pie derecho no tienes suficiente, algo falla. Sí, es un coche grande que pesa lo suyo (2,6 toneladas), pero la facilidad con la que gana velocidad este Cayenne Turbo Coupé E-Hybrid GT (el nombrecillo se las trae) es apabullante. Además, es interesante la manera en que entrega su potencia, pues igual que un 911 Turbo S te lanza contra el asiento de manera violenta en el momento en que pisas el acelerador, el Cayenne lo hace de una forma mucho más gradual, imaginamos que al ser un coche más orientado a la familia. De este modo, la aceleración empieza algo más suave, no tan violenta, pero en cuanto te quieres dar cuenta vas a velocidades que te meterán en problemas muy serios.

Pro: su chasis parece magia negra

Tiene dirección en el eje trasero que ayuda mucho en curva. PORSCHE

Su peso no puede obviarse, y lo notarás en cada frenada fuerte o curva. El Cayenne Turbo Coupé E-Hybrid GT pesa, pero la forma en la que Porsche ha sabido ocultarlo o disimularlo roza la magia. Es sencillamente increíble que un coche de este tamaño y peso sea capaz de llegar a una curva, parar la inercia que lleva, tomarla y salir de ella sin que hayamos tenido un disgusto. Su suspensión, la manera en que trabaja la dirección, la caja de cambios automática (tiene levas metálicas de un tacto excelente tras el volante), el eje trasero direccional; que ayuda mucho al paso por curva, el tacto de los frenos... Todo en esta variante ultra deportiva del Cayenne invita al optimismo cuando se conduce de manera 'alegre'. Eso sí, los neumáticos te van a pedir el cambio en cuanto tomes cuatro curvas fuertes.

Pro: podrás marear a 3 acompañantes

Tiene 4 plazas y un maletero de 621 litros de capacidad. PORSCHE

Cuatro plazas tiene esta variante del Cayenne Coupé. Sí, no son cinco plazas y no será el SUV más orientado a la familia, pero aún así podrás acabar con la paciencia y el bienestar de 3 valientes, o inconscientes, acompañantes que deseen subirse contigo a un SUV de 740 CV. Ahora en serio, el Cayenne Turbo Coupé E-Hybrid GT no es sólo una bestia de circuito, es un camaleón. Por un lado tenemos la personalidad deportiva que hace que las sensaciones sean las de un coche de pista con 4 plazas; pero en el otro extremo encontramos que si queremos conducir de manera relajada, con su suspensión neumática, sus modos de conducción, su excelente aislamiento y sus cómodos asientos acompañados de la última tecnología en materia de entretenimiento y confort, el mismo coche cumplirá como el mejor también. Además, cuenta con un maletero que va desde los 621 litros con todos los asientos en uso, hasta los 1.557 con la segunda fila abatida.

Pro: etiqueta Cero con 740 CV

Es híbrido enchufable y puede recorrer hasta 72 kilómetros en modo eléctrico. PORSCHE

Este es, sin duda, uno de los puntos fuertes de este coche. Parece increíble que un SUV de 2,6 toneladas con un V8 biturbo y 740 CV de potencia pueda disponer de una etiqueta Cero igual que la que presenta un Tesla Model 3 en su parabrisas. Ahora bien, la ley es la que es y Porsche se atiene a ella… Si cumple con lo que piden, es lo que hay. Y es que la parte de su extenso nombre donde pone 'E-Hybrid' implica que estamos ante una mecánica híbrida enchufable y, gracias a que es capaz de recorrer hasta 72 kilómetros en modo 100% eléctrico (para que te den la etiqueta Cero has de tener mínimo 40 kilómetros de alcance eléctrico), podrás lucir el mejor y más beneficioso distintivo medioambiental de la DGT en tu caro parabrisas.

Pro: tecnología allá donde mires

En su interior tiene tres pantallas: cuadro digital, pantalla central y otra para el acompañante. PORSCHE

El interior del Cayenne Turbo Coupé E-Hybrid GT es un lugar no sólo deportivo, con su techo y volante en Alcantara, es también una oda a la tecnología. Asientos calefactables y ventilados, volante con calefacción, pantalla trasera para controlar el climatizador independiente, cortinillas traseras eléctricas que aparecen y desaparecen en el marco de la puerta, sistema de telemetría con todos los circuitos más famosos del mundo para medir tus tiempos por vuelta… Pero si hay algo que llama la atención nada más entrar es su salpicadero, en el que encontramos hasta tres pantallas dispuestas en toda la superficie horizontal del mismo. La primera es el cuadro de instrumentación digital (12,6 pulgadas), muy personalizable y que mantiene en una de sus pantallas el tacómetro central tan típico de Porsche. La segunda está colocada en el centro del salpicadero y corresponde al sistema multimedia (12,3 pulgadas), con conexión Apple CarPlay y Android Auto sin cables; y la tercera y última, se coloca frente al acompañante (10,9 pulgadas) y permite que este vea en tiempo real datos de la conducción como la velocidad, las fuerzas G, los tiempos por vuelta, la navegación. Aunque quizá lo más interesante es que puedes reproducir vídeos de plataformas como YouTube, por ejemplo.

Contra: lo bueno, se paga

La factura a pagar por esta unidad asciende a 240.000 euros. PORSCHE

240.000 euros es lo que vale la variante que hemos estado probando esta semana. Esta es la abultada factura que marcaba cuando nos metimos a configurarlo en la web de Porsche y comenzamos a añadir todos los extras con los que contaba la unidad: frenos carbocerámicos, paquete carbono exterior, molduras interiores en carbono, volante en Alcantara, etc. Sí, es una cantidad espeluznante y que, quizá si fuese mi dinero, no pagaría; pero hay que pensar que el tipo de cliente al que va dirigido este coche ya tiene en su garaje probablemente un 911 Turbo S, un 911 GT3 y quizá esté ahora considerando comprarse un SUV más útil y cómodo para el día a día pero que igualmente le transmita sensaciones dinámicas cuando se encuentre en el momento alegre del día. Aunque, ¿por qué no un Panamera?

Contra: Consumos bastante elevados

No es raro que el Cayenne Turbo E-Hybrid tenga consumos por encima de los 20 l/100 km. PORSCHE

Dejar el Cayenne Turbo Coupé E-Hybrid GT con una media por debajo de los 18 l/100 km, es complicado. Y a poco que juegue ligeramente con sus 740 CV, sus 2,6 toneladas y su tracción total reflejarán en su consumo que están ahí. No resulta difícil ver medias que superan los 25 y los 27 l/100 km. Ahora bien, te has gastado 240.000 euros en un coche; ¿de verdad vas a mirar el consumo? Me da a mí que la pantalla de la media de combustible no va a ser una de las que seleccione el dueño de este coche en su cuadro de instrumentos…