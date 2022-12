Cinco productos imprescindibles para proteger tu coche de las primeras heladas del año

Las primeras heladas en la península hace un mes que llegaron, pero fueron tímidas y localizadas. No obstante, esta semana se empieza a extender el frío por casi la totalidad del territorio y deja un total de 35 provincias en alerta por lluvias, viento, nevadas, frío y oleaje, según ha precedido la Agencia Estatal de Meteorología. Así que, si no lo habías hecho ya, este es el momento para preparar tu coche para la nieve y el hielo con una serie de indispensables que no pueden faltar para protegerlo de este frío. Cadenas para la nieve y el hielo, una rasqueta para el parabrisas o un protector de este para las noches más frías son algunos de estos utensilios que debemos tener sí o sí en el coche este invierno.

Si no quieres perderte ninguna de las recomendaciones de esta lista que hemos preparado desde 20deCompras toma nota, ya que el frío y la carretera no son grandes amigos. Baterías que se descargan, pavimentos deslizantes, frío, nieve, poca visibilidad... Si te pilla alguna inclemencia del tiempo en la carretera sin los accesorios adecuados o sin ir preparado (ropa y provisiones, por ejemplo) puedes ponerte en peligro. Por tanto, protege tu vehículo y a ti y no olvides aquello que nunca debes hacer si no quieres dañar tu coche como quitar el hielo con agua caliente.

-Unas cadenas para la nieve y el hielo. Son imprescindibles para llevar en el coche en invierno, de hecho, según qué pistas, carreteras o autovías serán obligatorias cuando nieve. En Amazon, las que poseen la etiqueta de Mas Vendidas son las de la marca RD9. Poseen eslabones de nueve milímetros con cierre autoblocante y tensor goma.

Cada set incluye dos modelos y unos guantes para colocarlas. Amazon

-Una rasqueta y cepillo para el hielo. Para quitar el hielo del parabrisas es necesario tener algo de paciencia y lo mejor es contar con una rasqueta. Nada de usar otros remedios como agua caliente o sal poque dañaremos la luna de nuestro coche. Desde 20deCompras te recomendamos este modelo que posee rascador y cepillo para quitar la nieve.

Permite eliminar la nieve gruesa sin rayar los cristales. Amazon

-Protector para la luna del coche. No solo hay que proteger nuestro parabrisas del sol en verano, también del frío y del hielo en invierno. Este de Amazon tiene más de 5.040 valoraciones positivas y solo cuesta 26 euros.

Se ajusta a la mayoría de modelos de coche. Amazon

-Anticongelante. En invierno no podemos olvidarnos de este líquido, uno de los más importantes. Y, el mejor en cuanto a relación calidad-precio de Amazon es este de la marca Krafft (¡ahora rebajado un 20%!).

Cinco litros. Amazon

-Arrancador de batería. Por último, no hay que olvidar que el frío es el mayor enemigo de las baterías de los vehículos y si esta se descarga es imposible viajar en coche. Para no quedarnos tirados, por tanto, necesitas llevar encima este arrancador de batería que cuesta 60 euros.

Cabe en la guantera de tu coche. Amazon

Y, como no podía ser de otra forma, no debemos olvidar la salud de los integrantes del vehículo y de uno mismo cuando viajemos. En los trayectos largos es recomendable llevar siempre agua, ropa de abrigo, provisiones y un botiquín por si alguna carretera se corta o hay algún peligro en la vía.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.