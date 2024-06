La inusual Zona de Bajas Emisiones de Salamanca, ¿cuándo tendrá restricciones de acceso?

El pasado 1 de enero de 2024, todas las ciudades de España con más de 50.000 habitantes debían contar ya con una Zona de Bajas Emisiones, pero lo cierto es que muchas de ellas se han acogido a moratorias para ponerlas en marcha durante este año y el que viene.

En el caso de Salamanca, el concejal de Tráfico de la ciudad, Ángel Molina, informó que la ZBE entrará en vigor a partir del próximo mes de junio. Además, Molina explicó que los accesos a ella se van a controlar mediante un sistema de lectura de matrículas para detectar a quien entre sin tener permiso.

¿Qué restricciones tendrá la ZBE de Salamanca?

Pero, lo curioso llega al conocer que hasta el año 2029, los vehículos sin derecho a optar a la etiqueta ambiental de la DGT podrán entrar sin restricciones a la Zona de Bajas Emisiones, así lo ha confirmado el concejal de Tráfico.

Además, Molina ha indicado que la Ordenanza de la ZBE es poco restrictiva, y sus limitaciones de acceso a vehículos son similares a las ya implantadas en algunas zonas de la ciudad desde hace años, es decir, corresponde con zonas que ya son peatonales.

Por último, es preciso señalar que la ZBE tiene un calendario de implantación, ya que a partir del 2034, los vehículos con etiqueta B tampoco podrán entrar, y desde el 2039, solo lo tendrán permito el acceso los coches con pegatina ECO y Cero.

¿Dónde se encuentra la ZBE de Salamanca?

Mapa de las Zonas de Bajas Emisiones de Salamanca. Ayuntamiento de Salamanca

El concejal de Tráfico ha precisado que la ciudad contara con dos Zonas de Bajas Emisiones. La primera, denominada como “Zona Monumental” y que está delimitada por la puerta de Zamora, av. de Mirat, pza. de España, Gran Vía, c. Caldereros, pza. de Colón, c. San Pablo, puerta de San Pablo, p. del Rector Esperabé, p. de San Gregorio, c. Vaguada de la Palma, c. de San Blas, c. Fonseca, c. Ramón y Cajal, paseo de Carmelitas, pza. de la Fuente, c. Arriba, c. Campo de San Francisco, c. de Abajo, paz. de la Vera Cruz Verdadera, c. Sorias, c. Peña Primera, plza. de los Bandos, c. Santa Teresa, c. Condes de Crespo Rascón, c. Isabeles, c. Reyes Católicos y p. de Carmelitas.

Y la ‘Zona 2’, integrada por la puerta de Zamora, av. de Mirat, pza. de España, p. de Canalejas, glorieta Ciudad de Brujas, p. del Rector Esperabé, puerta de San Pablo, av. de Reyes de España, puente Enrique Estevan, parking junto a la iglesia de la Santísima Trinidad, glorieta Virgen de Loreto, Vía Helmántica, glorieta de Vettones y Vacceos, p. del Progreso, glorieta de la Charrería, puente Sánchez Fabrés, glorieta de los Milagros, paseo del Desengaño, glorieta del Personal Sanitario, p. de San Vicente y p. de Carmelitas.

¿Qué otras ciudades de Castilla y León deben tener una ZBE?

En la comunidad castellanoleonesa es preciso indicar que solo 9 urbes, de las que 8 son capitales de provincias, tienen la obligación de instalar una Zona de Bajas Emisiones dentro de su término municipal. Estas son Valladolid, León, Zamora, Ávila, Palencia, Burgos, Segovia y Ponferrada, además de Salamanca.