Xiaomi presenta un nuevo patinete que tiene el certificado de la DGT

La movilidad en las ciudades de España se encuentra en un cambio constante, ya que cada vez se observan más bicicletas y patinetes por sus calles. En contraposición con la circulación de coches particulares, que cada vez es menor, en parte por la llegada de las Zonas de Bajas Emisiones.

Por tanto, gracias a este auge de vehículos de movilidad personal sostenibles, las empresas que los fabrican están aumentando sus ventas. Por otro lado, la Dirección General de Tráfico ha precisado un reglamento por el que todo patinete que se compra en nuestro país debe cumplir unos requisitos específicos, tal y como lo hace el nuevo modelo de Xiaomi.

¿Qué características presenta este patinete de Xiaomi?

Además, de cumplir con la nueva normativa de la DGT, como hemos indicado anteriormente. El Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus presenta mejoras con respecto a sus predecesores, entre las que destaca la batería que tiene una autonomía de 60 km. También cuenta con una luz automática, neumáticos antipinchazos de 10 pulgadas y una tracción trasera que le proporciona una mayor estabilidad y seguridad en pendientes.

Por otro lado, tiene un panel multifuncional en el manillar y se puede plegar fácilmente para transportarlo. Por último, presenta tres modos de velocidad: el peatonal (5-6 km/h), el estándar (5-20 km/h) y el deportivo (5-25 km/h).

¿Es obligatorio llevar casco en patinete?

Imagen de archivo de un piloto de patinete con el casco puesto. Getty Images

En 2021, la Ley de Tráfico cambió, por lo que se especificó en el artículo 47 que “el conductor de un vehículo personal estará obligado a utilizar el casco de protección en los términos que reglamentariamente se determine”. Sin embargo, la DGT no ha incluido esta obligatoriedad en el reglamento de los patinetes eléctricos.

No obstante, es más que recomendable, independientemente de lo que diga la ordenanza municipal. Por lo que hasta que no se cambie el reglamento, no se sancionará al piloto de este vehículo si circula sin casco. Además, ya hay ciudades en España como Zaragoza, Málaga o Vitoria que han aplicado esta medida

¿Dónde está prohibido circular con patinete eléctrico?

Los vehículos de este tipo tienen prohibido circular por aceras, zonas peatonales, pasos de travesía, autopistas, autovías, vías interurbanas o túneles en áreas urbanas. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) establece que esta normativa puede ser ajustada según las ordenanzas municipales en el caso de las vías urbanas. Es importante destacar que la velocidad de los patinetes eléctricos debe estar comprendida entre los 6 y los 25 km/h.