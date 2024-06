Las ventas de coches crecen un 3,4% en mayo, pero los electrificados no calan: caen un 11,9% respecto a mayo de 2023

El mercado de turismos aumenta un 3,4% en el quinto mes del año, con 95.158 unidades. Una mejora impulsada, principalmente, por el empuje del canal de rent-a-car en el pasado mes que permite mantener el ritmo positivo que se ha registrado en meses anteriores. En los cinco primeros meses, el mercado ha crecido un 6,8%, con 431.884 nuevos registros. Aún así, el mercado todavía se mantiene un 23% por debajo de los volúmenes de 2019.

A pesar del crecimiento del mercado general de turismos, las ventas de electrificados se han estancado. En mayo, se han registrado 9.180 turismos electrificados (eléctricos puros e híbridos enchufables) lo que supone una caída del 11,9% frente a mayo de 2023. Esta cifra sitúa al mercado electrificado en el 9,65% de cuota total, cerca de dos puntos porcentuales menos que hace un año y empeorando el registro. En el total del año, el mercado crece un 3,5%, con 45.154 unidades, pero solo con el 10,45% del mercado total, cifra que está por debajo de la registrada en 2023 que fuel del 10,79%

Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en mayo se quedan en 119,1 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 1,4% mayor que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2023. En el total del año, se registra una media de 117,8 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 0,78% inferior.

En cuanto a las ventas por canales, a excepción de las empresas se registran aumentos. Principalmente desde el canal de alquiladores que registra un crecimiento del 27,1%, con 27.599 unidades. Del mismo modo, las ventas particulares crecen un 2,5%, con 37.421 ventas. Por el contrario, el canal de empresas registra un descenso del 10,9% y 30.138 ventas en mayo.

Vehículos comerciales ligeros

Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros logran un fuerte crecimiento del 29,1%, con 15.565 unidades en mayo. En los cinco primeros meses del año, se acumula un total de 69.096 nuevas matriculaciones, que supone un 21,5% más que el mismo periodo del año anterior. Respecto a las ventas por canales, todos registran un crecimiento. Los alquiladores con 3.104 ventas son los que más aumentan, con 99,2% más de matriculaciones respecto a hace un año. De igual manera, las empresas con un 12,6% más y 9.841 unidades y los autónomos con un aumento del 48,8% y 2.620 ventas, mantienen una senda de mejora en el mes.

Vehículos industriales y autobuses

En mayo, las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses aumentan notablemente las ventas. En el quinto mes, se logra un crecimiento del 19,7%, con 2.978 unidades. En el total del año, se suman 15.465 unidades, con un aumento del 22,4%. Por tipo de vehículos, tanto industriales como autobuses y autocares logran crecer, con una mejora del 14,2% y del 65,9%, respectivamente, en el mes. Donde los industriales registran 2.535 nuevas unidades y los autobuses y autocares 443 nuevas matriculaciones.

La opinión de los expertos

Félix García, director de comunicación y marketing de Anfac, explicó que ''el mercado de turismos se ha ralentizado durante el mes de mayo. Crece, pero sólo a un 3,4%. Si nos quedamos con el dato positivo es que en el acumulado del año continúa la senda del crecimiento hasta casi el 7%. Más preocupante es el estancamiento que sufren las ventas de turismos eléctricos e híbridos enchufables que en mayo retrocedieron un 11,9%. Las cifras de ventas de este tipo de vehículos están por debajo de las del año pasado y el ruido en contra del vehículo eléctrico no beneficia las ventas. Desde el sector estamos preocupados porque con este nivel de ventas de vehículos de cero emisiones no cumpliremos los objetivos de descarbonización. El sector no para de lanzar modelos con enchufe al mercado, pero solos no podemos tirar más del carro. Sería necesaria una mayor implicación y rapidez desde la administración para ayudar al ciudadano a optar por las nuevas tecnologías''.

Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, indicaba que ''las matriculaciones de vehículos del mes de mayo confirman la tendencia al alza que ya vimos en el mes de abril y nos deja un mercado estable con el canal de particulares, esa venta uno a uno que hace el concesionario, y el canal de empresas alquiladoras de vehículos sosteniendo el mercado. El canal de empresas no da todavía muestras de recuperación respecto a las cifras del año pasado. Un dato positivo de estas matriculaciones del mes de mayo es que nos volvemos a acercar a esas 100.000 ventas que, psicológicamente, son positivas para el sector y que marcan una tendencia favorable que, esperamos, se confirme en los próximos meses de verano donde la actividad comercial de los concesionarios suele ser mejor. De la estadística del mes de mayo merece la pena hacer un alto con respecto a Galicia, ya que su plan 'Renueva tu Vehículo' sigue teniendo un impacto positivo sobre las matriculaciones. Desde enero, las ventas de vehículos en Galicia crecen a doble velocidad con respecto a las que se realizan en España, y esto quiere decir que cuando se establece un plan de renovación del parque bien pensado, el ciudadano deja de tener dudas y termina por cambiar su vehículo hacia modelos más eficientes y seguros''.

La directora de comunicación de Ganvam, Tania Puche, apuntó que ''las matriculaciones se acercan en mayo a las 100.000 unidades que podemos considerar el volumen natural de nuestro mercado, teniendo en cuenta nuestro nivel de población, motorización y renta per cápita. Sin embargo, seguimos todavía en volúmenes más de un 20% inferiores a los niveles prepandemia. El mercado tira, sobre todo, por las compras de las compañías alquiladoras, que se preparan para la campaña turística de verano; mientras que las matriculaciones de empresa siguen en negativo, dando muestra de la debilidad de la inversión empresarial. Esto tiene un impacto claro en la velocidad de la electrificación del parque, dado que las grandes flotas corporativas son las que deberían impulsar la transición hacia los vehículos cero emisiones. Por eso, con la mirada puesta en las elecciones europeas de este domingo, es tan importante contar con un marco que garantice estabilidad e incentivos adecuados para estimular las inversiones''.