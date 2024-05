La venta de vehículos electrificados se estanca en España e incluso empeora su cuota de mercado en 2024 respecto a 2023

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) recuperan el ritmo positivo de ventas, con un aumento del 14,5% en abril y 9.743 unidades. Aunque es un dato positivo, en el total de mercado su representación se sitúa en el 8,75% de cuota, una cifra inferior incluso a la del mismo mes de 2023. En el total del año, las ventas de vehículos electrificados reducen su cuota de mercado al 9,66%, con 38.994 unidades registradas.

En cuanto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), aumentan un 36,2% en el mes, con 44.150 unidades vendidas y representando el 39,66% del mercado. En el total del año acumulan 170.921 ventas, con un crecimiento del 21,9% y siendo la primera opción de compra para usuarios.

Eléctricos - Etiqueta Cero

Las ventas de vehículos eléctricos puros aumentaron un 10,4% en abril, con 4.598 unidades matriculadas. Representa un 4,13% de la cuota de mercado en el mes. En el conjunto del año, las ventas de estos vehículos suman 18.007 unidades, un 0,2% menos que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del acumulado del año es de 4,46%

Híbridos enchufables – Etiqueta Cero

En cuanto a los híbridos enchufable, estos crecieron un 18,4% durante abril y alcanzan las 5.145 unidades matriculadas. Representa el 4,62% de la cuota de mercado del mes. En el conjunto del año, las ventas de estos vehículos suman 20.987 unidades, un 8,7% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del acumulado del año es de 5,21%.

Híbridos autorrecargables – Etiqueta Eco

Las ventas de vehículos híbridos no enchufables aumentan un 38,2% durante abril, y alcanzan las 30.823 unidades matriculadas en este mes. Representa un 38,2% de la cuota de mercado en abril. En el acumulado del año, las ventas de estos vehículos acumulan 120.518 unidades, un 26,2% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del total del año es de 29,85%.

Vehículos de gas– Etiqueta Eco

Las ventas de vehículos de gas crecieron un 125% en abril con 3.584 unidades matriculadas representando el 3,22% de la cuota de mercado en el mes. En el conjunto del año, las ventas de estos vehículos acumulan 11.407 unidades, un 54,2% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del acumulado del año es de 2,82%.

Mercado de turismos

Las matriculaciones de turismos electrificados, híbridos y de gas incrementan sus ventas en abril un 37,1% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 42.768 unidades entregadas. En abril, suman el 46,49% de las ventas totales, suponiendo una de cada dos ventas de turismos. En el total del año, representan el 49,37% del mercado, con 166.232 unidades y un crecimiento del 23,9%

En cuanto al mercado de turismos electrificados, en abril vuelven a aumentar sus ventas un 14,7% y con 8.902 unidades vendidas, aunque sigue representando únicamente el 9,68% del mercado total del mes, cifra inferior a la de hace un año. Los eléctricos de batería (BEV) crecen un 11,8% hasta las 3.842 unidades en el mes, al igual que los híbridos enchufables (PHEV) que aumentan sus ventas un 17% con un total de 5.060 unidades. En el total del año, las ventas de turismos electrificados suman 35.978 unidades que, aunque incrementan su volumen un 8,3% respecto al mismo periodo del año anterior, en el total de mercado su cuota se mantiene estancada en el 10%. Una cifra que aleja el mercado nacional de los objetivos exigidos de descarbonización y que evidencia la necesidad de estimularlo con medidas efectivas para incrementar sus ventas.

Declaraciones

José López-Tafall, director general de Anfac indico que ''mes tras mes el mercado de vehículos electrificados puede crecer en volumen, pero no crece en cuota. Cierto es que el último mes recupera el ritmo positivo que no se había obtenido en marzo también por el efecto estacional de Semana Santa. Habrá que esperar a ver los datos de mayo, pero lo cierto es que la cuota del mercado electrificado se ha estancado en torno al 10% del total de las ventas. Una cifra insuficiente para acometer tanto los objetivos de reducción de emisiones como la renovación del parque automovilístico por uno más sostenible y seguro. Los objetivos fijados para este año prevén los 280.000 turismos electrificados en 2024: a este ritmo ya podemos decir que no lo lograremos. No es solo una cuestión de establecer objetivos, sino de establecer herramientas habilitantes que los permitan alcanzar''.

Por último, el director general de Anfac concluye con una preocupación más derivada de que ''el Moves para turismos y comerciales está próximo a acabar y seguimos pendientes de su renovación, sin noticia alguna al respecto. El vehículo eléctrico es una opción real ya hoy, pero el sector solo no puede responsabilizarse de todo el cambio del ecosistema que toda la sociedad ha de hacer''.