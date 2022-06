Toyota ajusta la gama del pequeño Yaris Cross

El Yaris Cross es un atractivo SUV de 4,1 metros de longitud que Toyota puso a la venta en primavera del año pasado, pero la marca ha considerado que es el momento de realizar unos ajustes en la gama, manteniendo sin cambios la mecánica híbrida autorrecargable de 116 caballos, que además lo dota de la etiqueta Eco de la DGT.

De esta manera, el Toyota Yaris Cross Electric Hybrid incluye ahora nada menos que seis niveles de equipamiento: Business Plus, Active Tech, Style, Style Plus, Adventure y Adventure Plus, esta última en sustitución de la variante especial de lanzamiento Premiere Edition.

La distribución de acabados depende, eso sí, del sistema de tracción, de forma que las versiones 4x2 van asociadas a las líneas Business Plus, Active Tech, Style y Style Plus, y las de cuatro ruedas motrices AWD-i se vinculan con los acabados más “camperos” Adventure y Adventure Plus.

A partir de ahora, y como novedad, todos los modelos de la gama lucirán una moldura con la inscripción “Yaris Cross” en los pasos de puerta, mientras que las más equipadas, Style, Style Plus, Adventure y Adventure Plus, incluirán además un filtro de partículas Nano-e.

Otras características diferenciadoras del Yaris Cross de 2023 es que la versión Adventure tendrá de serie pintura de un solo color, y será el acabado Adventure Plus el que disponga de la de dos tonos, incluyendo también esta versión elementos de equipamiento mejorados como el portón trasero con apertura “manos libres”, Head-Up Display de 10 pulgadas y alerta de tráfico trasero con frenado automático.

Con los nuevos cambios, el Yaris Cross ya está disponible en los concesionarios desde 25.350 euros o a partir de 173 al mes con el programa de financiación Toyota Easy, el cual se puede completar con el paquete Easy Plus con servicios añadidos como cuatro años de garantía y mantenimiento.