'Tormenta perfecta' para hacerte con un vehículo comercial: Stellantis Pro One prepara una ofensiva jamás vista en España

En los principales mercados del mundo, Stellantis Pro One, la unidad de negocio de vehículos comerciales del grupo Stellantis, tiene una vital importancia para el Grupo. De hecho, tanto es así que, durante la presentación de negocio a la que asistimos ayer en 20Minutos, los responsables nos arrojaron que 1 de cada 3 euros que gana Stellantis es a través de esta división Pro One de vehículos comerciales.

Stellantis Pro One está formada por seis de sus marcas: Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot, Ram y Vauxhall, y con ellas el Grupo se marca el objetivo de afianzar su liderazgo en este exigente mercado. Para ello, se lanzan con una ofensiva sin precedentes, que implica la renovación de 12 modelos sólo en el mercado español; con cinco grandes pilares: una oferta producto innovadora y adecuada a las necesidades de empresas y profesionales, el lanzamiento de servicios conectados, una completa gama de transformaciones y adaptaciones, ir más allá en la movilidad 'cero emisiones' en materia de prestaciones y autonomía y experiencia cliente cercana y novedosa.

Stellantis Pro One supone 1 de cada 3 euros que gana el Grupo a nivel mundial. STELLANTIS

En materia de producto, Stellantis Pro One cuenta con una gama reconocida y con una fuerte implantación tanto en España como en toda Europa, donde ha registrado 578.000 unidades vendidas en 2023. En el mercado español, el Grupo encabeza las matriculaciones con un 35,2% de cuota.

En el Viejo Continente, la oferta comercial de Stellantis Pro One se despliega en cuatro segmentos: el de los furgones compactos, producidos en Vigo (Citroën Berlingo, Fiat Doblò, Opel Combo y Peugeot Partner), los furgones de tamaño medio (Citroën Jumpy, Fiat Scudo, Opel Vivaro y Peugeot Expert) y los furgones de gran tamaño (Citroën Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano y Peugeot Boxer). A esto se unen soluciones de micromovilidad como el Citroën MyAmi Cargo.

Asimismo, los vehículos comerciales de Stellantis cuentan con las últimas ayudas a la conducción para hacer de cada trayecto una tarea más sencilla, confortable y segura. De hecho, con toda esta tecnología a bordo consiguen el nivel 2 en cuanto a conducción autónoma.

Funciones como la Dynamic Surround Vision, que ofrece una visión 360º alrededor del furgón, aportan seguridad en las maniobras. Pero también se introducen elementos que estamos acostumbrados a ver en los turismos de cada una de las marcas, como los asientos Advanced Comfort en Citroën, la configuración Magic Cargo en Fiat Professional, la iluminación matricial en los furgones Opel o el puesto de conducción Peugeot i-Cockpit.

Las transformaciones son una parte esencial del negocio de los comerciales. STELLANTIS

La movilidad 'cero emisiones' es otro de los puntos clave en la estrategia de Stellantis Pro One. La renovación de la gama está marcada por la llegada de una nueva bomba de calor, que optimiza la energía y aumenta la autonomía hasta superar los 300 kilómetros en los furgones compactos o alcanzar los 400 en los modelos de mayor tamaño. También se trabajan aspectos como la velocidad de carga, con la introducción de una nueva toma de fuerza electrónica E-Power Take Off y una toma de energía de la batería de 400 V DC.

El hidrógeno está listo y esperando infraestructura...

Stellantis Pro One también introduce nuevos sistemas de propulsión sostenibles como los de hidrógeno, que ha llegado a sus furgones de tamaño medio en 2023 y que estará disponible en los de gran tamaño a partir de 2025. Además, el Grupo pondrá a disposición de sus clientes servicios de retrofit, para adaptar sus vehículos comerciales de combustión que ya están en circulación, a la movilidad 100% eléctrica. El coste de esta transformación a vehículo eléctrico ronda los 25.000 euros, según los responsables de la marca, y aunque primero se ha implantado en Francia, más tarde llegará a mercados como Alemania, Italia o España.

Otro de los puntos clave para el cliente es la posibilidad de personalización o de transformación de su vehículo comercial para sus necesidades concretas. En los todos segmentos en los que compiten, el Grupo y sus marcas ofrecen una amplia gama de siluetas y carrocerías: furgón cerrado, combi, doble cabina, piso cabina, base camper, transporte de personas, plataforma… Todo un mundo de posibilidades de personalización que se abre prácticamente hasta el infinito gracias a los 400 acuerdos con carroceros especializados.