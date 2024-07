¿Tiene mi caravana que pasar la ITV? ¿La pasará con las placas solares o el toldo que he instalado? Resolvemos todas las dudas

En los últimos años, el caravaning o, lo que es lo mismo, viajar alrededor del mundo en caravana o autocaravana, ha experimentado un notable auge en España, registrándose en 2023 un aumento del 90% en el número de reservas de este tipo de vehículos con respecto a 2022, según CamperDays, la principal plataforma de alquiler de autocaravanas del país.

Este creciente interés por la conducción de caravanas y autocaravanas hace especialmente necesario un repaso de la regulación existente para cumplir con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), de manera que esté en condiciones óptimas para viajar, protegiendo tanto a los ocupantes como al resto de usuarios de la carretera.

Las autocaravanas siempre deberán pasar la ITV, como cualquier turismo. 20M

Para ello, se ha habilitado un periodo especial para regularizar la instalación de elementos como placas solares, toldos, portabicis sin capacidad de arrastre o antenas parabólicas, siempre que estas reformas se hayan realizado antes del 1 de noviembre de 2022 y no estén registradas en la tarjeta de ITV.

Hasta el 1 de noviembre de 2024, o en la próxima inspección técnica periódica del vehículo, lo que ocurra antes, los propietarios podrán regularizar estas instalaciones aportando uno de los siguientes documentos: certificado de taller, certificado del fabricante, factura de la instalación o declaración responsable del propietario del vehículo. Las instalaciones realizadas a partir del 1 de noviembre de 2022 deberán cumplir con requisitos más estrictos, que podrían incluir la aportación de un proyecto técnico, certificación final de obra, informe de conformidad y certificado del taller.

Además de esto, no está de más resolver las dudas más frecuentes de los propietarios de este tipo de vehículos, y estas son algunas de las más repetidas

¿Todas las caravanas deben pasar la ITV?

Todas las autocaravanas (caravanas autopropulsadas) deben pasar la inspección técnica, al igual que los turismos. Sin embargo, no todas las caravanas (consideradas remolque) deben hacerlo. La obligatoriedad de pasar o no la ITV dependerá de su MMA (masa máxima autorizada). En el caso de las caravanas con un MMA inferior a 750 kilos, no tienen por qué realizar la ITV. En este sentido, es importante recordar la obligatoriedad de pasar la ITV de los vehículos a tiempo, ya que no llevar la inspección del vehículo al día acarrea multas de hasta 200 euros.

¿Qué tipos de caravanas deben pasar la ITV?

En el caso de las caravanas remolcadas con MMA superior a los 750 kilos deberán pasar la primera ITV a los seis años de su matriculación y después cada dos años. Mientras que las autocaravanas, del mismo modo que los turismos, tienen que pasar la primera ITV a los cuatro años y después a los dos, aunque a partir de los 10 primeros años, deberán pasarla anualmente.

¿Qué documentos son necesarios para pasar la ITV?

Se deberán presentar en la estación documentos como la ficha técnica del vehículo o tarjeta ITV y el permiso de circulación. Además, se recomienda llevar también el justificante del seguro que tiene que estar en vigor.

¿Qué elementos se revisan en las caravanas?

En las caravanas remolcadas se revisa el alumbrado, incluyendo los intermitentes, luces de freno, posición y emergencia; los neumáticos, el desgaste y la presión; los frenos, de estacionamiento y de inercia y, por último, el punto de acoplamiento, donde se asegura el buen estado de este elemento y de su acople correcto al vehículo tractor.

¿Qué elementos se revisan en las autocaravanas?

En este caso, se revisaría lo mencionado anteriormente, más los elementos que se examinan en la ITV de un turismo como los frenos, la suspensión, la dirección, las emisiones contaminantes, el parabrisas y la matricula.