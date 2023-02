Tesla Cybertruck: el ansiado vehículo de Elon Musk rueda en su versión casi definitiva

Aunque la nueva planta de Tesla se está terminando de construir en Austin, Texas, la actividad de la marca estadounidense no ha cesado en las instalaciones originales de Palo Alto, en California, y por ello el Cybertruck de Tesla, un vehículo en absoluto discreto, ha sido visto rodando por las calles de la localidad para seguir con los últimos desarrollos. Y es que el modelo, presentado en 2019 y previsto inicialmente para finales de 2021, se podría empezar a comercializar este mismo año, toda vez que la crisis de los componentes y las “aventuras financieras” de Elon Musk no provoquen nuevos retrasos. No obstante, él mismo ha sido el encargado de confirmar que la producción se iniciará en verano y las primeras entregas a finales de 2023.

Difícil de catalogar, este furgón-camión-pick-up de casi 6 metros de longitud, 2 de altura 1,9 metros de anchura exhibe una angulosa carrocería de acero y cuenta con cristales blindados, de modo que es más un pequeño “tanque” que un vehículo de uso familiar. Eso sí, de lo más seguro.

Excepto que la mecánica será eléctrica, los datos técnicos de este vehículo son todavía desconocidos, aunque ha trascendido que habrá varias versiones de uno, dos, tres o cuatro motores con autonomías entre 400 y 800 km. Además, la variante más prestacional del Cybertruck podrá acelerar de 0 a 100 km/h en solo 2,9 segundos, cifra digna de un superdeportivo.

Aunque por sus formas parece un vehículo para marte, este coche se comercializará en nuestro planeta este mismo año, si no se producen más retrasos. TESLA

Otros datos de interés son que contará con suspensión activa y ruedas traseras direccionales, estas últimas para ganar en agilidad y maniobrabilidad, que el interior tendrá capacidad para seis personas y que admitirá hasta 1.600 kg de peso en la zona de carga de 2,8 metros cúbicos.

Pensado principalmente para el mercado norteamericano, el éxito del Cybertruck ya es un hecho, pues según algunas informaciones se ha superado el millón y medio de pedidos, aunque no es un dato contrastado oficialmente.