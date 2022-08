No queda ya nada para que llegue septiembre y, con este mes, la vuelta al cole, que parece que este año trae más de una novedad. En lo que respecta al mundo del automovilismo y vehículos en general, aquellos conductores que matriculen sus coches o motos en septiembre estrenarán un nuevo código alfanumérico. En concreto, se han acabado las combinaciones que empezaban por la letra L y, a partir de ahora, las matrículas empezarán por la letra M.

Así lo ha explicado la web Dieselogasolina.com donde, gracias a los datos de la DGT, pero también a las informaciones de conductores, concesionarios y gestorías, llevan un registro muy actualizado de las matrículas que se entregan a cada vehículo a diario.

Cómo se entregan las matrículas

Fue en el pasado año 2000 cuando la DGT implementó el nuevo sistema de matriculación que vemos desde hace más de 20 años en los vehículos que circulan por nuestro país. Desde aquel momento se empezaron a entregar vehículos con combinaciones de tres letras, precedidas por cuatro números. Los tres caracteres del alfabeto se van combinando por orden y se pasa a la siguiente letra según se van agotando las opciones. Por el momento, ya hemos gastado las siguientes:

Matrículas BBB a BZZ : septiembre 2000 – octubre 2002

: septiembre 2000 – octubre 2002 Matrículas CBB a CZZ : octubre 2002 – septiembre 2004

: octubre 2002 – septiembre 2004 Matrículas DBB a DZZ : septiembre 2004 – mayo 2006

: septiembre 2004 – mayo 2006 Matrículas FBB a FZZ : mayo 2006 – febrero 2008

: mayo 2006 – febrero 2008 Matrículas GBB a GZZ: febrero 2008 – diciembre 2010

febrero 2008 – diciembre 2010 Matrículas HBB a HZZ : diciembre 2010 – noviembre 2014

: diciembre 2010 – noviembre 2014 Matrículas JBB a JZZ : noviembre 2014 – junio 2017

: noviembre 2014 – junio 2017 Matrículas KBB a KZZ : junio 2017 – septiembre 2019

: junio 2017 – septiembre 2019 Matrículas LBB a LZZ: septiembre 2019 – septiembre 2022

Si el lector ha sido observador, no existe ninguna combinación de letras que empiece por la A, al igual que tampoco se incluye ninguna de las otras vocales. La razón es que el sistema no las utiliza para evitar asociaciones malsonantes y, en el caso de la O, para que no haya confusiones con el número 0. Igualmente, la Ñ y la Q tampoco se usan y la LL y la CH son incompatibles con el diseño de la placa. Así pues, la primera matrícula registrada en España bajo el nuevo sistema fue la 000BBB.