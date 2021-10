Ya está aquí el puente de Todos los Santos y en muchas zonas del país el lunes se libra, por lo que no son pocos los trabajadores y trabajadoras que aprovecharán este fin de semana largo para organizar una escapada de descanso y desconexión. Pero, desgraciadamente, las previsiones meteorológicas no son todo lo buenas que se podría esperar y nos tocan, con viaje o sin él, unos días pasados por agua.

La lluvia es uno de los fenómenos meteorológicos que más afectan a la conducción, ya que merma la visibilidad del conductor y además afecta a la distancia de frenado del coche y a su estabilidad. Cuando llueve, lo mejor es reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad con los coches precedentes para evitar colisiones por alcance, así como la pérdida de control del vehículo.

Pero a este clima poco apacible se suma, además, otra condición que puede empeorar las facultades a la hora de conducir. Se trata del cambio de hora, motivo por el cual este domingo, a las 3 de la madrugada se retrasará una hora y pasarán a ser las 2. Aunque esta vez el cambio es favorable, ya que nos permite (como quien dice) dormir una hora más, las modificaciones de horario, por leves que sean, puede afectar al sueño y al descanso, repercutiendo en la conducción.

En España, se llevan a cabo dos cambios horarios a lo largo del año: el de verano y el de invierno. El horario de verano entra en vigor durante el mes de marzo y finaliza durante el mes de octubre, momento en el que empieza el de invierno. Concretamente, el cambio de hora tiene lugar el último domingo del mes de octubre, que este año 2020 cae el día 25. Cambio de hora en octubre. (20MINUTOS)

Además, el cambio de invierno provoca que haya menos horas de luz por las tardes y que anochezca mucho antes, como explican desde ALD Automotive, lo que propicia que conduzcamos con menos luz durante más tiempo. Los conductores deben, por lo tanto, revisar el sistema de alumbrado de sus coches para comprobar y cerciorarse de que todo funciona correctamente.

Los consejos de esta empresa para viajar con seguridad en este lluvioso puente son, entonces, los siguientes: