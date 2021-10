Rafa Nadal ya disfruta de su nuevo coche eléctrico

La leyenda del tenis Rafael Nadal anunció su compromiso de promover la movilidad ecológica mediante el uso del primer vehículo específicamente eléctrico de Kia, el nuevo crossover EV6. Este anuncio tuvo lugar en una ceremonia de entrega en la Rafa Nadal Academy de su ciudad natal de Manacor, en Mallorca.

En el evento, Nadal recibió un EV6 GT-Line personalizado como muestra del objetivo, compartido por él y Kia, de crear un mundo mejor y estimular a una nueva generación de conductores para que se incorporen a la movilidad eléctrica. De acuerdo con este compromiso, Nadal utilizará activamente el crossover EV6 para su movilidad personal en Mallorca, así como en los principales torneos de tenis, como el Open de Australia de 2022. Además, ha expresado su interés en convertir, durante 2022, todos los vehículos utilizados en la Rafa Nadal Academy y la Rafa Nadal Foundation en vehículos eléctricos.

"Mi trabajo requiere normalmente muchos viajes y mi estilo de vida no es del todo sostenible. Pero estoy decidido a hacer los cambios necesarios donde pueda, empezando por mi uso personal del EV6 en Mallorca y más allá", ha declarado Nadal en el evento. "Me siento afortunado de contar con el apoyo de Kia y el nuevo EV6, que contribuirá a realizar mi objetivo. Me gustaría animar a otros a que se unan a mí para conducir este tipo de vehículos siempre que sea posible".

La ceremonia se celebró en una pista de tenis, bautizada como "EV6 Court", cuyo sistema de iluminación fue alimentado eléctricamente por este modelo. Este crossover cuenta con una avanzada función de carga desde el vehículo (V2L), con la que puede actuar como fuente de alimentación portátil y auto generadora.

"En Kia creemos firmemente en nuestra filosofía de que el movimiento inspira ideas. El EV6 es el modelo que encarna esta nueva ética de marca y nos sentimos privilegiados de tener a Rafa en nuestro equipo, como nuestro embajador de marca global durante los últimos 15 años", ha señalado Artur Martins, Vicepresidente Senior y Jefe de la División Global de Marca y Experiencia del Cliente de Kia. "No solo es uno de los mejores deportistas de la historia, también un modelo de inspiración que se esfuerza constantemente por tener un impacto positivo en el mundo a través de sus diversas contribuciones sociales".

El EV6 desempeña un papel clave en el nuevo objetivo de Kia de ofrecer soluciones de movilidad accesibles, sostenibles e innovadoras a personas de todo el mundo. Representa una solución pionera para la futura movilidad electrificada y eleva el estándar de la industria en un momento en el que el mundo del automóvil en general se encuentra en una rápida transición hacia la electrificación total.

Con la función de carga desde el vehículo (V2L), demostrada en la EV6 Court de la Rafa Nadal Academy, puede suministrar hasta 3,6 kW de electricidad.