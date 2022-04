¿Quieres mejorar tu nivel de conducción? Volkswagen y Luis Moya te lo ponen a tiro

Con más de 50 modelos disponibles, la marca alemana pone en marcha una nueva edición de su escuela de conducción que tendrá lugar en los circuitos de Montmeló, el 3 de mayo, y en el del Jarama en este último caso los días 2, 3 y 4 de junio.

Además del ID.5, estarán disponibles otros modelos como el Taigo o el Polo GTI y, como novedad, la firma germana pone en marcha lo que han denominado Meet & Drive con Luis Moya. Se trata de vivir una jornada exclusiva y única para disfrutar de una clase particular de conducción con un piloto profesional y compartir una comida privada junto al ex -copiloto gallego. Las fechas de este evento serán el 10 de septiembre en Madrid y el 17 del mismo mes en Barcelona.

Igualmente se añade la Escuela ID. para que los alumnos descubran las claves de conducción y la diversión que se esconde detrás de un coche eléctrico. Así, los asistentes tendrán un módulo teórico en el que aprenderán cuáles son las ventajas de un eléctrico y en el que se aclararán todas las dudas en relación a la carga, la autonomía y la movilidad. En las pruebas dinámicas tendrán la oportunidad de ponerse al volante del nuevo ID.5, hacer pruebas de frenado y sacarle el máximo partido a la conducción de un coche eléctrico. La Escuela ID. se puede adquirir por un precio de 170 euros para clientes de la marca y 220 euros para no clientes.

No faltarán la Escuela R y la Escuela GTI dirigidas a aquellas personas que quieren aprender o mejorar su técnica de conducción. Con el objetivo de acercar a los conductores las novedades de producto, otra posibilidad es el Race Tour Fast Track que ofrece una experiencia personalizada de dos horas de duración en la que el cliente podrá elegir entre tres módulos diferentes, en función de sus preferencias: Pista + Eléctricos, Pista + Off Road, Off Road + Eléctricos. El Race Tour Fast Track tiene un precio de 75 euros para clientes y de 110 euros para no clientes.

Las plazas pueden adquirirse a través de la nueva web de Volkswagen Driving Experience, mucho más visual e intuitiva: https://drivingexperience.volkswagen.es/