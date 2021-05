¿Quieres jugar con los futbolistas del Atlético de Madrid en el Wanda? Hyundai te lo pone en bandeja...

Hyundai España ha puesto en marcha una interesante iniciativa dirigida a los aficionados del Atlético de Madrid en particular o para los apasionados del fútbol en general, ya que quienes se registren hasta el 12 de mayo en la plataforma #ForTheFans, en este enlace, podrán ser elegidos mediante sorteo para ocupar las 16 plazas dobles disponibles del “Match of your life” (el partido de tu vida).

Esta experiencia única, reservada a mayores de 18 años, permitirá a los agraciados saltar al césped del Wanda Metropolitano, con la equipación oficial de Atlético de Madrid, para jugar un partido el 22 de mayo con los jugadores profesionales, y junto al acompañante que elijan, bajo las órdenes de sus entrenadores.

Pero la cosa no se queda en eso, ya que la jornada se completará con una visita exclusiva por todos los rincones del estadio madrileño: vestuarios, sala de prensa, museo... Si estás en forma, o simplemente quieres vivir lo que para muchos es un auténtico sueño, ¡anímate y participa!