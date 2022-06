Polo Satrústegui, CEO de Hyundai España: “Vamos muy bien tanto en pedidos como en matriculaciones”

Con motivo del lanzamiento del Staria, el nuevo y sorprendente monovolumen de la firma, Polo Satrústegui, Director General de Hyundai España, y Juan José Martínez, Director de Comunicación, hablaron de la situación comercial de la marca y la visión de cómo marcha el mercado español. Para ellos, Hyundai es la referencia en este momento por múltiples motivos.

“El momento actual es complicado, destacaba Satrústegui, porque hay más demanda que oferta y no sabemos hasta cuándo va a ser así. Algunos hablan de finales de este año, otros de 2023 y la verdad es que no se sabe cuándo se puede igualar la demanda con la oferta. En nuestro caso no es así, vamos muy bien tanto en pedidos como en matriculaciones, de hecho el pasado mes fuimos la tercera marca, y creo que podemos terminar los primeros. Todo esto es gracias a los productos que estamos lanzando. Hay quien dice que los coreanos tenemos todos los chips… y es cierto que tenemos algunos, pero los demás también los tienen, lo que pasa es que como marca siempre hemos sido muy ágiles y ante las crisis nos crecemos y por lo general solemos salir reforzados. El año pasado fuimos una de las marcas que más invirtió en publicidad y esto, unido a hacer bien las cosas, nos ha permitido estar arriba en tan poco tiempo”.

El éxito del Tucson

Juan José Martínez, por su parte, hizo especial hincapié en el modelo Tucson que “ha liderado las ventas en el primer trimestre de 2022 y que desde que salió al mercado no nos ha dado más que alegrías. Tiene todo lo que hoy necesita el cliente y fue el segundo modelo más vendido en 2021 por detrás del Seat Arona. Este año estamos liderando con cerca de 8.500 unidades vendidas y todavía nos queda mucho y mucho Tucson. En ventas totales, este año alcanzamos una cuota de mercado del 6,6%, lo que serían unas 60.000 unidades y la realidad es que este porcentaje la hemos superado. Estamos en un 7,2%, lo que nos hace ver que el año está siendo bueno y parece que vamos a tener un buen futuro sobre todo para el cierre de 2022”.