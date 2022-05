Después de su primera edición el año pasado, el Plan Cambia 360, dentro de la iniciativa de sostenibilidad y para la reducción de las emisiones del Ayuntamiento de la capital, Madrid 360; repite en este 2022. La convocatoria ya está abierta desde el pasado 13 de mayo y se cerrará el próximo 27 de junio y goza de una ampliación por 4 millones de los presupuestos iniciales tal y como ha anunciado este martes el delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Estos 4 millones se suman a los 10 millones y medio de euros de la partida presupuestaria inicial. En su momento, se repartieron 3 millones de euros para solicitudes de adquisición de coches con etiqueta cero, 7 millones para coches ECO y medio millón para etiquetas C. Por el momento, la partida para vehículos ECO está agotada y queda casi medio millón de euros a repartir en solicitudes a la espera de resolver, por lo que estos compradores disfrutarán de la ampliación del presupuesto. Por otro lado, quedan más de 300.000 euros para coches 100% eléctricos y 236.000 euros para las etiquetas C.

Las ayudas comenzarán a repartirse cuando finalice el plazo de presentación de las mismas a finales del mes que viene y la repartición se realizará en orden cronológico de presentación según s e vayan validando las peticiones recibidas.

Cómo pedir las ayudas Cambia 360

Para poder disfrutar de estas ayudas es necesario tramitarlas a través de un concesionario o de un punto de venta que esté adherido al programa Cambia 360. Los concesionarios serán los encargados de presentar la solicitud a nombre y cuenta del futuro propietario del vehículo en el momento de la venta. Los establecimientos adheridos están disponibles en este directorio.

La cuantía de las subvenciones va desde los 6.000 euros en el caso de la compra de un coche 100% eléctrico o de cero emisiones hasta los 2.500 euros para los vehículos con etiqueta C, pasando por los 3.000 euros de la ayuda para coches ECO. En todos los casos es obligatorio achatarrar un vehículo de categoría A o sin distintivo medioambiental. Igualmente, los vehículos de la categoría M1 (los únicos contemplados como objeto de las ayudas) adquiridos no deben pasar de los 60.000 euros, los 50.000 y los 40.000 en el caso de los coches de etiqueta Cero, ECO y C respectivamente.

Solo se puede solicitar la ayuda para la compra de un único vehículo a nombre del solicitante y las subvenciones deberán declararse en la declaración de la renta a efectos del año que viene.