El nuevo sistema de Google que demuestra que los semáforos funcionan mal

Google Maps es una de las aplicaciones de referencia para los conductores españoles, debido a que ofrece una serie de funciones que son muy útiles a la hora de circular por nuestro país, como es la detección de la ubicación de los radares o saber los tiempos estimados de viaje.

Pero, gracias a los datos de los conductores que utilizan la aplicación, Google se ha dado cuenta de que los semáforos no funcionan de forma eficiente, es decir, podrían tener un margen de mejora a la hora de regular el tráfico. Por ello, la compañía estadounidense está diseñando un sistema novedoso para ayudar a optimizar estas señalizaciones luminosas.

¿Cuál es este nuevo sistema de Google?

Este sistema denominado como Project Greenlight es una patente de Google que pone a disposición de las agencias de tráfico de los distintos países donde se utiliza Maps, la nueva función incluirá un panel informativo en el que se podrán observar una serie de recomendaciones con el objetivo de mejorar la configuración de los semáforos de dicha ciudad o territorio.

Por otra parte, el sistema Project Greenlight utiliza aplicaciones de IA para llevar a cabo una evaluación de los cambios de los patrones en el tráfico. Hasta el momento, varias ciudades han participado en los proyectos piloto del sistema, entre ellas se encuentra Seattle, Abu Dabi o Hamburgo.

¿A qué hace referencia una luz ámbar fija de un semáforo?

Imagen de archivo de un semáforo en ámbar en una calle de Bilbao. Peter Carruthers

En este caso el Reglamento General de Circulación especifica en su artículo 146, apartado c, que “una luz amarilla no intermitente significa que los vehículos deben detenerse en las mismas condiciones que si se tratara de una luz roja fija, a no ser que, cuando se encienda, el vehículo se encuentre tan cerca del lugar de detención que no pueda detenerse antes del semáforo en condiciones de seguridad suficientes”.

Por tanto, en caso de que nos encontremos con un semáforo con una luz ámbar fija, debemos detenernos, como si la señal luminosa fuera roja, y esperar a que cambie a verde a una luz amarilla intermitente.

¿Qué ciudad española tiene más semáforos?

En este caso nos referimos a Valencia, en total, la capital del Turia cuenta con más de 1.100 dispositivos de este estilo para regular el tráfico rodado, por lo que la proporción que ese extrae es impresionante, ya que existe un semáforo por cada 720 habitantes.

Estas cifras se sitúan muy por encima de las dos grandes urbes de nuestro país, ya que Madrid tiene un promedio de 2.700 vecinos por cada semáforo y Barcelona una media de uno por cada 2.000 personas.