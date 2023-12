Las novedades en sillas infantiles para el coche que llegan en 2024

La Unión Europea sigue implantando medidas para mejorar la seguridad en las carreteras de todo el continente, incluida España, y por eso continúa realizando disposiciones en diferentes aspectos, incluidos con los relacionados con los más pequeños. El organismo supranacional ha cambiado la normativa de las sillas de bebés de cara al 2024, aunque todavía no se ha pronunciado acerca de los elevadores. Estos cambios hacen que gran parte de los dispositivos que hasta ahora se podían comprar en las tiendas dejen de estar disponibles en el mercado.

Aunque estos cambios no impliquen una transformación sustancial a nivel de usuario, sí que a nivel comercial cambia todo drásticamente, ya que a partir del próximo año solo habrá un tipo de sillas que los padres puedan comprar para poder llevar a sus hijos en los coches, ya que la Unión Europa ha puesto fecha al fin de una de las normativas de sistemas de retención infantiles que llevaban varias décadas en vigor.

Las dos normativas existentes respecto a sillas de bebés

Hasta este momento hay dos normativas que coexisten en cuanto a los sistemas de retención infantil en el marco de la legislación europea. La primera, y la más antigua, es la ECE R44, que tomaba el peso de cada niño como medida para determinar qué silla se adapta mejor a cada uno y que lleva en vigor muchos años. La gran mayoría de aparatos de este tipo pertenecen a esta norma que establecía el intervalo hasta los 36 kilos.

La normativa ECE R44 tiene en cuenta el peso y la i-Size, la única en vigor en 2024, la altura. Freepik

Por otro lado, desde el año 2013 la normativa ECE RC129 también está vigente en todos los estados miembro. A este sistema también se le conoce como i-Size, el cual la Unión Europea ha estado alentando para sustituir al ECE R44, lo que por fin ha conseguido. Este método de retención infantil toma como baremo la altura del niño en lugar de su peso, abarcando desde los 1,05 metros hasta los 150 centímetros.

La normativa ECE R44 deja de ser válida

La Unión Europea decretó que a partir del pasado septiembre no se podían producir más sillas con la homologación ECE R44, aunque el cambio más drástico llegará en ese mismo mes de 2024, cuando esté terminantemente prohibido comercializar o vender este tipo de sistemas de retención, por lo que solo se podrá adquirir dispositivos i-Size. Entonces, ¿qué pasa con todas las que todavía están en los coches? ¿Tienen los padres que comprar una nueva con la nueva normativa?

¿Deben comprar los padres una sillita nueva?

La respuesta es no. Aunque ya no esté en vigor, este decreto solo afecta a la comercialización, no al uso particular de las sillas ECE R44, aunque obviamente el niño irá mucho más seguro en el vehículo si está protegido por un sistema ECE RC129, pero no habrá obligación de cambiarla ni de adquirir una completamente nueva.

Diferencias entre los sistemas ECE R44 y ECE RC129

La Dirección General de Tráfico (DGT), que multa por cometer muchas infracciones de las que no somos conscientes, ha establecido las principales diferencias entre ambas normativas. La primera de ellas es que los dispositivos i-Size obliga a usar las sillas como mínimo hasta los 15 meses de edad, además de estar testadas con varios test de impactos. Por otro lado, suelen ser compatibles con más automóviles, ya que aunque muchas utilizan el sistema Isofix, algunas se pueden acoplar perfectamente con el cinturón de seguridad.