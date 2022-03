Las multas de la primera autovía de pago en España: ¿cuánto hay que pagar y cuándo llegan?

Es la primera autovía de pago y, además, sin casetas de peaje. La A-636, conocida también como Deskarga en su tramo entre Beasain y Bergara, dispone de un sistema de telepeaje conocido como 'free flow' muy similar al que se utiliza en Portugal. Así, no es necesario parar en las cabinas para abonar el recorrido efectuado en la autopista: varios con arcos con cámaras, dispuestos a lo largo de estos 15,5 kilómetros de autovía, leen las matrículas de los vehículos que pasan por ellos y cargan directamente en cuenta el coste del trayecto.

Pero bien sea por no estar informados, por no saber cómo asociar la matrícula del coche a un sistema de pago o por otras razones, algunos conductores no han realizado los trámites necesarios para pagar esta autovía al circular por ella. Así que, en teoría, se exponen a recibir una sanción que según el reglamento estaría en los 100 euros.

De momento, según las declaraciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa, no se está sancionando a los conductores que hayan pasado por la A-636 sin pagar. Se están enviando, en su lugar, cartas informativas para comunicar la necesidad de pagar el trayecto efectuado y explicando los motivos por los cuáles podrían acabar recibiendo una multa.

Así, aunque no se haya pagado la autovía la infracción, por el momento, se puede subsanar a posteriori. No se sabe cuánto va a durar este periodo de gracia, por así llamarlo, pero cuando finalice las sanciones se harán efectivas en el momento de la infracción, sin aviso previo.

Por el momento se prevé que la cuantía de la sanción sea la misma que se aplica en el resto del territorio (100 euros por no pagar el peaje), aunque habrá que adecuar la cuantía a la gravedad y habrá que diferenciar según el tipo de vehículo en el que circulara el infractor, según la DFG.

Cómo se pagan los peajes de la A-636

Además de los dispositivos propios de Bidegui, Abiatu, la autovía de pago A-636 puede abonarse con cualquiera de los sistemas de telepeaje disponibles, como el VIA-T. La manera de funcionar es muy similar a la de Portugal (aquí se explica como cobran la red de vías de alta capacidad en el país vecino).

Pero, en el caso de no tener ninguno de estos sistemas de pago y tener que transitar por la autovía Deskarga, es posible asociar la matrícula del vehículo en el que circulemos a una tarjeta de crédito para que ahí, automáticamente, se nos cargue el importe correspondiente al tramo recorrido. El registro se hace en la misma web de Bidegui (aquí están las instrucciones).