Varias son las multas que pueden ponernos relativas al aparcamiento, sobre todo en las zonas de estacionamiento regulado. Desde exceder el tiempo hasta equivocarnos en la matrícula, el riesgo de recibir una sanción siempre está presente.

A la hora de dejar el coche en una zona SER, siempre toca bajarse del vehículo, ir hasta el parquímetro, poner la matrícula, pagar, volver al coche y dejar el ticket; siempre y cuando no se haga uso de las aplicaciones móviles habilitadas para realizar los pagos de estacionamiento de una manera más cómoda.

Ahora, tras una sentencia del juzgado Contencioso-Administrativo nº19 de Madrid, este paseíllo para dejar el ticket visible en el salpicadero de nuestro coche ya no va a ser necesario. Un conductor habría recibido una sanción de aparcamiento de 60 euros al no dejar el ticket correspondiente del pago en el salpicadero de su coche, multa que recurrió a través de la asesoría Pyramid Consulting.

Así lo dice la web del Ayuntamiento de Madrid

Tal y como informa la propia organización, el juez habría decidido anular la multa por dos motivos principales. El primero es que no es necesario dejar el ticket de pago del aparcamiento en el salpicadero del coche. En la sentencia se especifica que "no es necesario exhibir el ticket de estacionamiento en el vehículo, ya que el control del estacionamiento se realiza a través de la matrícula del coche por medios electrónicos". Esta afirmación puede encontrarse en la web del Ayuntamiento de Madrid, en referencia a la regulación de las zonas SER.

Además, el controlador de tráfico aportó tres fotografías para demostrar que, efectivamente, el usuario no disponía del controvertido ticket de aparcamiento. Sin embargo, el juez ha decidido anular la validez de las fotografías aportadas ya que considera que no son prueba suficiente y que no son concluyentes respecto a la existencia o no de ticket, ya que no cuentan con la calidad necesaria para discernirlo.

Como conclusión, la sentencia reafirma la validez de pagar el estacionamiento y no dejar el ticket debido a los métodos de control electrónicos a través de las matrículas de las zonas SER. Pese a ello, esta norma no tiene por qué aplicarse a todas las localidades españolas, ya que puede ser que en algunas el control siga siendo a través del ticket. Cabe comprobar esta información en la regulación de las zonas SER de cada municipio.