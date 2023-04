Estamos en plena operación salida con motivo de las vacaciones de Semana Santa y, aquellos que no hayan escapado ya para descansar unos días, lo harán en breves en cuanto lleguen el Jueves y Viernes santos. La DGT espera que se realicen un total de 16 millones de desplazamientos por carretera con motivo de estos días festivos.

Para mantener la seguridad vial y controlar que todos los conductores cumplan con las normas de tráfico, la DGT utiliza todos los medios a su disposición para vigilar y detectar infracciones, desde los ya habituales radares hasta los helicópteros y drones.

Una herramienta que Tráfico también suele sacar a la carretera son las furgonetas camufladas, vehículos que se dedican a controlar infracciones como el uso del teléfono móvil al volante y el mal uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención durante la conducción, además de los excesos de velocidad cuando sea necesario. En este último caso, las furgonetas suelen estar paradas y equipan un radar móvil en su interior.

Si uno de estos vehículos te pilla con el móvil en las manos, la multa que recibirás será de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos en el carnet de conducir; lo mismo por manipular el GPS durante la marcha. En el caso de no llevar el cinturón, que los menores no lleven el SRI o no usar el casco en la moto, la multa será la misma y los puntos se detraerán cuando el infractor sea el conductor.

Cómo son las furgonetas de la DGT

Hay varias claves que nos permitirán adivinar si lo que parece una furgoneta común realmente es un vehículo de la DGT. En su interior, siempre habrá agentes de tráfico, ya que son los que tienen capacidad para sancionar. Habitualmente, serán dos agentes de la Guardia Civil de Tráfico con el correspondiente uniforme.

Otra característica en la que deberíamos fijarnos es la matrícula, en la cual aparecerán las siglas PGC en alusión al parque de tráfico de la Guardia Civil. El modelo y color de la furgoneta también es un rasgo distintivo. Habitualmente, se utilizan modelos como Renault Master, Fiat Scudo y Ford Transit Custom. Así mismo, es común que sean de color blanco, azul o negro.

Y ya, rizando el rizo, los agentes suelen ir sentados en una posición más elevada de la que sería normal en una furgoneta común. Esto es porque las furgonetas suelen tener los asientos delanteros ligeramente elevados para dar una mayor visibilidad a las cámaras, al radar y a los ocupantes.