El colectivo motorista ha sido uno de los agentes involucrados en el desarrollo de las modificaciones a la ley de Tráfico y ya durante el proceso de alegaciones las distintas asociaciones que representan a los motoristas decidieron presentar varias enmiendas a estos cambios. Algunas de ellas han sido aceptadas, gesto que la comunidad motera, representada por las organizaciones Plataforma Motera por la Seguridad Vial, Asociación Nacional de Motoristas, Anesdor y Provia; no ha dudado en celebrar.

Pero no todo para ellos han sido buenas noticias, ya que en su opinión hay un aspecto que no se ha reflejado en la ley tras la inclusión de los cambios aprobados en el Congreso (y aún pendientes de aprobación en el Senado). Este colectivo ha manifestado su malestar ya que todavía no se ha especificado que, en lo que concierne al uso de equipamiento obligatorio, todos los complementos deben estar debidamente homologados.

Para las diversas asociaciones que representan a los motoristas españoles, la fabricación de todas aquellas prendas y protecciones, como los cascos o los guantes, debería llevarse a cabo bajo estándares estrictos de certificación u homologación. La existencia de una normativa técnica que aprobada las características de esta equipación mejoraría la seguridad del colectivo motorista.

Aclaración sobre la supresión del margen de 20 km/h

Si bien por otro lado han celebrado cambios como la legalidad del uso de intercomunicadores o la prohibición de la colocación del teléfono móvil dentro del casco, estos colectivos moteros piden que se aclare la redacción respecto al margen para adelantar en carretera, un aspecto que sí ha causado desacuerdos en los diferentes grupos involucrados en el tráfico.

Los motoristas han sido fieles defensores de estos 20 kilómetros por hora de margen que les ayudaban a adelantar con rapidez y seguridad. Por el momento, parece que este cambio planteado no va a producirse, pero las asociaciones advierten que en el texto enviado al Senado se incluye una disposición derogatoria única por la que se deroga el artículo 51 del Reglamento de Circulación, es decir, la posibilidad de superar en la velocidad máxima en adelantamientos. Desde las asociaciones piden que se elimine esta disposición ya que, como alegan, genera confusión.