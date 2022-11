Interior y la DGT han preparado un paquete de nuevas señales de tráfico para el año que viene que buscar ser más inclusivas, representar a todos los agentes del tráfico sobre todo en ciudad y más modernas en cuanto a diseño. Sin embargo, parece que estas explicaciones no han convencido a uno de los colectivos que Tráfico busca proteger: los mayores.

Una de las señales que entrarán en vigor el año que viene será la que avisa de la proximidad de gente mayor en la zona (ante la presencia de una residencia, por ejemplo), para que los conductores extremen las precauciones y así evitar accidentes y atropellos. Pero la imagen escogida, la que se puede ver en la foto superior, no ha gustado entre las asociaciones de mayores. "No representa a todos los mayores. Se da una visión del mayor o, en este caso, del anciano casi impedido, súper dependiente, que interfiere con el tráfico y que hay que tener cuidado con ellos porque son un peligro, y eso es un poco feo”, ha declarado el presidente de Secot Inocente Gómez al medio 65ymás.

En esta línea, Josep Carné, de Fatec, no está de acuerdo en que se señalicen como "peligrosas" las residencias o los centros de mayores. "La imagen me da pena porque representa a una persona vieja con bastón y los mayores somos un grupo heterogéneo. Hay personas que se encuentran perfectamente independientemente de la edad que tengan", apostilla a este mismo medio. Adela Cabezas, presidenta de CONJUPES, opina en la misma línea: "Me parece ningunearnos de manera mayúscula. Representarnos con dos bastones nos hace parecer a todos los mayores inválidos y no es así. Yo creo que no necesitamos señales de este tipo, con los semáforos por colores me parece suficiente".

Buena idea, mala ejecución

Aunque la iniciativa de señalizar estas zonas con presencia de gente mayor no es del todo mala idea para la mayoría de estas organizaciones, lamentan la falta de respeto y el edadismo que les llega desde la Administración: “Si los gobernantes siguen visualizándonos como personas inválidas y disminuidas, ¿qué podemos esperar?”, pregunta Santiago G. Guerrero, de la asociación Grupo de Mayores Telefónica.

Así las cosas, las asociaciones que representan a los mayores piden que se idee una nueva señal, más respetuosa con su colectivo. Patricia Fernández, coordinadora de la PMP, expresa su acuerdo con las medidas de prevención, pero no con la simbología utilizada: "Si bien estamos de acuerdo con la adopción de medidas centradas en la prevención de accidentes, lamentamos la elección de la gráfica empleada, pues creemos que hay que romper con estereotipos edadistas y avanzar en un enfoque de envejecimiento activo y saludable en relación a la percepción e imagen social de las personas mayores, máxime desde las Administraciones Públicas".