Las cifras que avalan a Kia como la marca preferida por los particulares

Kia viene demostrando en los últimos años que no está en el mercado europeo y español de una manera testimonial, sino todo lo contrario. Su apuesta es firme en el Viejo continente, y en España (península y Baleares, que es donde opera) se ha convertido en la marca favorita para los particulares por tercer año consecutivo.

Bien es verdad que esto no sería posible sin una acertada gestión, sobre todo en tiempos de crisis como la que ha sufrido la industria, y sin una gama variada y de calidad que desde luego Kia tiene. Prácticamente no hay segmento, ni tecnología, que no esté presente en la oferta de la marca coreana, con modelos modernos, atractivos y con una excepcional relación entre calidad y precio.

Pero vamos a los datos que refrendan estas afirmaciones. A cierre de 2022, en un mercado global que ha caído un 5,4%, Kia Iberia ha vendido en total 58.412 vehículos, un 6,3% más que el año pasado y con una penetración del mercado del 7,6%, posicionándose segunda en el ranking de fabricantes en nuestro país. De esta cifra, 39.745 unidades fueron a parar al canal privado, consiguiendo el liderazgo y una cuota del 11,5% que supera en un 1,5% el dato del ejercicio anterior.

Curiosamente, solo hay un modelo Kia, el Sportage con 15.261 unidades (10.546 para particulares), entre los diez más vendidos en el mercado español a nivel global, pero es el éxito común del SUV compacto con los Stonic (12.483 unidades), XCeed (9.684), Niro (9.059), Ceed (6.112) y Rio (5.683), por citar los de mayor demanda, lo que ha hecho que la marca esté donde esté.

El Kia Niro se ha renovado por completo este año y está teniendo un éxito notable. D.P.

Eduardo Divar, director general de Kia Iberia, está satisfecho y “sumamente orgulloso del trabajo realizado por la red de concesionarios en 2022 y todo el equipo de Kia Iberia, que nos ha llevado a convertirnos por tercer año consecutivo en la marca más vendida en el canal de particulares en la península y Baleares”.

Por su parte, y en clave de futuro, el presidente de Kia Iberia, Emilio Herrera, apunta que desde Kia afrontan 2023 “con una enorme ilusión, ya que este año llegan nuevos modelos de gran relevancia en la estrategia de electrificación de la marca denominada Plan S, como el nuevo EV9, al que seguirán un gran número de modelos eléctricos en los próximos dos años, hasta alcanzar los 11 modelos cero emisiones en 2025”.

Precisamente, la gama electrificada de Kia, con versiones sostenibles o cero emisiones en la mayoría de sus modelos, también ha acabado el año con una gran cifra: 16.666 unidades vendidas y una cuota de mercado total del 9,3%.