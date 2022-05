La DGT alerta del papel de los conductores de turismos en los accidentes de tráfico de motos

La DGT ha llevado acabo una campaña de vigilancia especial con los motociclistas como protagonistas este último fin de semana. Este colectivo tiende a presentar altas cifras de siniestros de tráfico, muchas veces con resultado mortal, y son el exceso de velocidad (29,3%), el consumo de alcohol (17,4%) y de drogas (10,2%) las causas que más influyen en un accidente mortal de moto.

La vulnerabilidad de los usuarios de las motos, el mayor riesgo a perder el equilibrio y a sufrir lesiones mucho más graves ante una caída sobre el asfalto (sobre todo si esta es a gran velocidad) al no estar protegidos por una carrocería externa son factores que agravan los accidentes de tráfico de este colectivo.

No siempre es culpa del motorista

Sin embargo, la DGT ha querido destacar que no siempre la culpa del accidente recae sobre el motorista. En ciertas ocasiones, otros usuarios de la vía son los causantes del accidente al tener ciertos comportamientos que ponen en riesgo la vida de los motoristas. En este vídeo de la campaña del fin de semana del 7 y el 8 de mayo se observan algunas de estas actitudes.

El informe 'Hoja de ruta para la mejora de la seguridad vial en usuarios de motocicletas y ciclomotores', elaborado el año pasado por Fundación Mapfre y la Asociación Española de la Carretera (AEC), demostró que en el 52% de los accidentes de moto mortales que se produjeron en 2021 no hubo otros vehículos implicados, pero que en un 21% de las ocasiones el siniestro se produjo porque otros vehículos no respetaron la prioridad de la moto o sufrieron alguna distracción o no vieron al motociclista (10%).

Otros estudios y encuestas demuestran que un 56% de automovilistas y un 62% de motoristas opinan que las ciudades están construidas sin pensar en los vehículos de dos ruedas y que solo un 27% de las veces las motos tienen la culpa de los accidentes de tráfico en los que se ven involucradas.