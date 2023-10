Kia incorpora la tecnología Plug and Charge a sus vehículos eléctricos en Europa. Estará disponible con el EV9 desde su lanzamiento y se extenderá gradualmente al resto de la gama electrificada de Kia. Esta función permite a los clientes de Kia conectar su vehículo eléctrico a cualquier estación de carga pública compatible con dicha tecnología y comenzar a cargar inmediatamente, sin necesidad de identificación adicional o paso intermedio. Con su introducción, la firma coreana ofrece a sus clientes lo último en tecnología de carga rápida, segura y cómoda.

"Plug and Charge es una tecnología muy cómoda que requiere menos manipulación, lo que da como resultado un proceso más rápido y fácil", ha comentado Sjoerd Knipping, Vicepresidente de Marketing y Producto de Kia Europe.

Llegas, enchufas, cargas y te vas, sin apps ni pasos intermedios. KIA

Plug and Charge es esencialmente un método de identificación integrado en el vehículo. Con este sistema, el coche se comunica directamente con las estaciones de carga dotadas de esta función. Es totalmente automático, fácil y seguro, y no requiere pasos adicionales. Hasta ahora, con los procedimientos de carga estándar, el cliente tenía que verificar primero su cuenta en el punto de carga, antes de iniciarla. Esto se puede hacer con una tarjeta RFID o a través de una aplicación móvil, como Kia Charge, pero ya requiere de unos minutos; a veces muchos minutos si no se tiene descargada la aplicación correspondiente y tampoco se tiene creada una cuenta.

¿Cómo funciona?

Con Plug & Charge, el cliente simplemente enchufa el cable e inmediatamente comienza la carga. Esto es posible porque ya se ha programado en su vehículo un código de identificación asociado a la cuenta Kia Charge del cliente. De esta manera, se comunica directamente con el punto de carga para realizar esa verificación a través de la plataforma Hubject.

Cada pago se añade a la factura mensual, haciendo la lectura final más simple. KIA

Se trata por tanto de un proceso más fácil y rápido que otros procedimientos de cobro. Los datos de la cuenta están totalmente encriptados, por lo que resultan aún más difíciles de comprometer o sustraer que una aplicación móvil o una tarjeta RFID. Además, si robasen el coche, el propietario puede desactivar Plug and Charge a distancia para evitar fraudes en su cuenta. De este modo, el servicio tiene todos los aspectos cubiertos en términos de seguridad. En cualquier momento o, una vez finalizada la carga, el cliente puede desconectarse y marcharse. El pago se añadirá a su factura mensual, de acuerdo con las condiciones de su contrato.