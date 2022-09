Jeep tendrá nuevos modelos eléctricos y adelanta algunos detalles del pequeño Avenger

Las siglas 4xe aparecieron en el año 2020 y han representado en Jeep el cambio tecnológico hacia la electrificación. Fruto de ello han surgido las versiones híbridas enchufables de los modelos Compass, Renegade, Wrangler y muy pronto del Grand Cherokee, pero ahora la marca da una vuelta de tuerca más a su estrategia y anuncia el lanzamiento de coches totalmente eléctricos.

El primer paso no queda en absoluto lejos, pues de ahora al año 2025 va a comercializar nada menos que cuatro SUV impulsados por tecnología cien por cien eléctrica. El objetivo, que forma parte del plan estratégico de la corporación Stellantis a la que Jeep pertenece, es que todos los modelos que venda la marca en Europa sean eléctricos en 2030, mientras que en el mercado norteamericano se espera que al menos el 50% de la gama también se comercialice con esta tecnología.

Así, el mercado europeo recibirá a principios del próximo año al SUV más pequeño de la marca, el Avenger, el primer eléctrico en la historia de Jeep. Se trata de un coche construido sobre la plataforma CMP de Stellantis, la misma del Opel Mokka, por ejemplo, y por tanto se posicionará por debajo del Renegade en cuanto a tamaño.

Como se puede ver en las fotos, el Avenger ofrece una imagen muy contundente en el que no falta la clásica parrilla dividida en secciones verticales, pero no debería superar los 4,23 metros de largo del mencionado Renegade. No obstante, saldremos de dudas en pocas semanas, ya que se presentará públicamente en el próximo Salón del Automóvil de París el 17 de octubre, día en el que comenzarán también las reservas.

El Avenger será un SUV de pequeño tamaño, por debajo del Renegade, pero de imagen muy robusta. JEEP

De momento se han dado muy pocos datos específicos del modelo, aunque Jeep adelanta que el interior será moderno y tecnológicamente avanzado, con mucho espacio para ocupantes y carga. En cuanto a la autonomía, y sin referencias sobre la mecánica eléctrica, se ha comunicado que el Avenger podrá recorrer unos 400 kilómetros con una sola carga, y al integrar la tecnología 4xe se da por hecho que tendrá tracción a las cuatro ruedas.

Además del Avenger, otro de los modelos eléctricos del catálogo de Jeep será el Recon, un todoterreno especializado que se comercializará principalmente en el mercado norteamericano en 2024, aunque también llegará a algunos países de Europa. Entre otros detalles incorporará el control de tracción Selec-Terrain y el bloqueo de diferencial e-locker en sus ejes, además de carrocería con puertas y ventanas extraíbles.

Jeep también ha adelantado datos de un tercer modelo cien por cien eléctrico para 2024, en este caso un SUV compacto premium cuyo nombre en código es Wagoneer S y que se venderá primero en EE.UU. y posteriormente en Europa. Las principales características serán un diseño muy aerodinámico, capacidad 4x4, altas prestaciones (se anuncia una aceleración de 0 a100 km/h en menos de 3,5 segundos) y una autonomía de 640 km con una sola carga.