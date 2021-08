Jeep calienta el verano con ofertas para sus híbridos enchufables

La gama de híbridos enchufables de Jeep tiene, actualmente, tres representantes: el compacto y versátil Renegade, el elegante Compass y el todoterreno “total” Wrangler, todos ellos provistos de la tecnología 4xe. Implantada desde el año pasado, dicha tecnología no solo permite catalogar a estos modelos como coches de etiqueta “Cero”, con las ventajas fiscales y de movilidad que ello conlleva, sino que ofrecen un rendimiento superior en carretera y en condiciones off road, una de las señas de identidad de los Jeep.

Cada uno con su estilo y orientación, los tres modelos 4xe responden por tanto a un amplio tipo de demanda, y en Jeep han preparado ofertas, hasta final de mes, con condiciones especiales de financiación y de renting para particulares y empresas, así como vehículos en stock.

El Renegade es un modelo compacto de vocación más urbana que el resto de la gama. JEEP

En el caso del Renegade 4xe, el más urbano de toda la gama por sus dimensiones, se puede adquirir este agosto desde 26.300 euros, lo que significa un ahorro de más de 12.000 respecto al precio de tarifa aplicando todos los descuentos y ayudas del Gobierno. También se puede conseguir el Renegade con el acabado intermedio “S” desde 260 euros al mes, con una entrada de 7.500 euros, 1.080 de comisión de apertura, 60 cuotas y una finalización de 18.165 euros.

En cuanto al Compass 4xe, actualmente hay unidades a 28.000 euros, y Jeep&Go Renting contempla la adquisición de un Limited desde 280 euros al mes (IVA incluido) aportando una entrada de 9.700 euros, en este caso incluyendo seguro a todo riesgo sin franquicia y con mantenimiento por 36 meses y a 10.000 km por año.

Para los aventureros y puristas del off road, el espectacular Wrangler Rubicon 4xe se oferta desde 360 euros al mes, con tres años de garantía y mantenimiento, entregando 15.300 euros de entrada. En este caso son 36 cuotas, con 2.072 euros de comisión de apertura, y un desembolso final de 48.034 euros.