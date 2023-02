Herrera (Kia): "No se puede poner una alfombra roja a los chinos cuando la competencia no es 100% leal"

El presidente de Kia Iberia, Emilio Herrera, ha señalado que uno de los retos a los que tendrá que enfrentarse la marca en 2023, así como otras del sector, es la pujanza de las firmas chinas, las cuales, en su opinión, compiten de una forma "desleal" en Europa debido a las ayudas que reciben.

"No se puede poner una alfombra roja a los chinos cuando la competencia no es una competencia 100% leal", ha asegurado Herrera en un encuentro con la prensa para presentar los resultados de la firma surcoreana en España.

No hay reciprocidad entre Europa y China

A su juicio, no hay reciprocidad entre Europa y China en el mercado del automóvil, dado que vender allí es "complicadísimo" y "cada vez más difícil". En ese sentido, ha puesto en duda que este año las marcas de Hyundai (grupo al que pertenece Kia) puedan alcanzar las 100.000 unidades vendidas en China, cuando antes comercializaban "más de 600.000".

"Lo que no hay que olvidar es que las unidades que llegan Europa vienen subvencionadas ya por el Gobierno chino y aquí se benefician de todas las ayudas. Es lo que ha hecho Biden (el presidente de Estados Unidos) con el IRA (Inflation Reduction Act, en inglés), que todo lo que no se produce en Estados Unidos no recibe la ayuda. No digo que haya que hacer esto, pero por lo menos no se puede poner una alfombra roja a los chinos cuando la competencia no es una competencia 100% leal. Por lo menos que haya reciprocidad con una acuerdo de libre comercio", ha valorado Herrera.

MG y Lynk Co, marcas chinas en España

En cuanto al avance de las marcas chinas en España, el directivo de Kia Iberia ha destacado a MG y a Lynk & Co (con su modelo de suscripción) como las únicas con un cierto volumen, mientras que el resto están en niveles bastante "bajos", si bien ha advertido de que están "arrancando" y que mejorarán sus cifras.

No obstante, ha reconocido que han "mejorado mucho su calidad" dado que "han entendido" que, a través de los productos eléctricos era la mejor forma de llegar a Europa e incluso ha destacado que algunos modelos se encuentran entre los mejor puntuados en Euro NCAP, el organismo europeo que pone a prueba la seguridad de los vehículos del mercado del Viejo Continente.

"Como la normativa europea quiere que haya coches eléctricos y hay muchas ayudas, les hemos puesto todo en bandeja", ha agregado.

Medidas fiscales en España

Por otro lado, el presidente de Kia Iberia ha instado al Ejecutivo español a incentivar la compra de vehículos eléctricos en el país a través de distintas medidas fiscales, como que las ayudas no tributen via IRPF o que los usuarios las reciban en el momento de la compra y no tiempo después.

Estas medidas son las mismas que han solicitado distintas organizaciones y empresas del sector automovilístico español, como la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), si bien ha puesto en duda que en un año con diversas convocatorias electorales en el país se vaya a atender algunas de estas peticiones.

Asimismo, ha criticado la dificultad de instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos en el país. De hecho, desde el sector se apunta a la necesidad de establecer una red de carga sólida para impulsar la compra de este tipo de automóviles en el país.

En ese contexto, ha calificado de "pésimos" los niveles de electrificación del parque de automóviles en España dado que en 2022 el porcentaje de turismos de este tipo "no llegó ni al 10%", cuando en Europa la media ronda el 20%.